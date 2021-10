La campagne publicitaire japonaise étrangement convaincante du Pixel 6 se poursuit avec un aperçu de quelques widgets géniaux

in

Relâchez déjà le téléphone, Google

Nous sommes officiellement en octobre, ce qui signifie que nous ne sommes probablement qu’à quelques jours du lancement tant attendu du Pixel 6. Google a passé les deux derniers mois à taquiner le téléphone, offrant une première révélation avant de lentement montrer le téléphone dans les publicités et dans les personne affiche exclusive à New York City. Une nouvelle publicité diffusée au Japon est notre dernier indice pour ce qui est à venir, avec un accent profond sur la façon dont Material You améliorera votre expérience.

Cette vidéo n’est pas la première fois que nous voyons Google présenter son prochain appareil phare dans une publicité japonaise, bien que ce soit certainement plus révélateur que la dernière fois. La vidéo montre comment les utilisateurs peuvent personnaliser leurs écrans d’accueil en fonction de leur personnalité, qu’ils soient artistes, boulangers ou autre (via 9to5Google).

C’est cette première configuration qui est la plus intéressante, cependant. Nous avons déjà vu Google afficher un widget en forme de X pour Drive, mais c’est la première fois que nous le voyons pour les commandes de lecture. Il apparaît à nouveau dans une diapositive ultérieure, mettant en évidence les souvenirs photo d’une famille. Contrairement aux commandes musicales, ce widget semble être une forme étrange pour les images, il serait donc surprenant de le voir arriver sur la route.

La fin de la publicité montre un widget musical plus traditionnel, de sorte que ceux-ci peuvent ne jamais quitter une phase de conception. Néanmoins, il s’agit d’un aperçu unique de ce qui pourrait arriver dans le futur pour Material You et Pixel 6.

En plus de ces widgets étranges en forme de X, nous obtenons également un nouveau regard sur la refonte de la météo à venir, ainsi que sur ce nouveau widget d’horloge avec une nouvelle date intégrée. Tout compte fait, il semble que les conceptions d’écran d’accueil soient sur le point de redevenir intéressantes.

Sinon, il n’y a pas grand chose de nouveau dans l’annonce. Google met en évidence son Tensor SoC, quelque chose sur lequel nous espérons en apprendre beaucoup plus avant le lancement. La vidéo se termine en annonçant le téléphone comme « à venir bientôt ». Nous ne pouvons qu’espérer que ces dates de lancement rumeurs se révéleront correctes.

19 applications et jeux temporairement gratuits et 41 en vente pour vendredi

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (572 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg