Depuis près d’un mois maintenant, il se passe une chose extraordinaire sur Netflix. Une campagne populaire mondiale « Save Manifest » a contribué à propulser le drame NBC annulé de trois saisons Manifest au sommet du classement des émissions de télévision de Netflix. Et là, le spectacle est resté. Fermement planté à la première place de la liste des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix pendant près d’un mois, alors que des soirées de veille sont organisées dans le monde entier. Le créateur de l’émission, Jeff Rake, a également utilisé son compte Twitter pour susciter l’intérêt. Il partage des informations en coulisses et des encouragements constants pour que les téléspectateurs continuent de regarder. Et garçon, sont-ils.

L’émission a trouvé une seconde vie sur Netflix après que NBC a décidé de débrancher. Une annulation qui a interrompu la vision de Rake pour la série, laissant de nombreux fils narratifs en suspens. En effet, il est difficile de ne pas regarder tout cela et de repartir avec le sentiment que le modèle de télévision moderne est assez cassé. Les décideurs, trop souvent, ne font que deviner aveuglément quand ils donnent le feu vert à un spectacle. Et quand ils ont décidé d’en fermer un.

Campagne de sauvegarde du manifeste : fonctionne-t-elle ?

Mais c’est une chose délicate, car vous ne pouvez pas toujours simplement demander aux téléspectateurs ce qu’ils veulent voir. J’ose dire que si vous aviez présenté l’intrigue de Manifest aux téléspectateurs avant qu’elle ne commence afin d’obtenir leurs commentaires, cela aurait peut-être sonné un peu trop comme une émission comme Lost. J’y ai été, j’ai fait ça.

Les dirigeants de NBC, quant à eux, auraient pu souligner un manque d’audience suffisant pour justifier un investissement continu dans l’émission. Mais si c’était vraiment le cas, comment expliquer la vague d’intérêt actuel des téléspectateurs pour l’émission ? D’aussi loin que la Russie ?

#ManifestersFrom RUSSIA 🇷🇺 ici pour montrer son soutien ! 😊 #SaveManifest https://t.co/VRsnhebVcP – Lani ✈️ #SaveManifest ✈️ (@JnB650) 8 juillet 2021

Manifest est toujours au sommet de @netflix et tue également d’autres plateformes. Ce serait le pire mouvement de l’histoire de la télévision si quelqu’un ne le faisait pas. #EnregistrerManifeste – Meredith (nom et pronom) (@IrreverentGal) 7 juillet 2021

Manifest a été consécutivement n ° 1 du Top 10 de Netflix pendant près d’un mois, mais cette entreprise d’un milliard de dollars refuse de le récupérer pour une 4e saison. Probablement trop occupé à investir des millions dans une émission que personne ne regardera. #savemanifest #netflix https://t.co/DK69cr0GAp – John Munson (@jhavs77) 8 juillet 2021

Comme nous l’avons noté précédemment, Rake semble avoir subtilement détourné ses efforts de la recherche de soutien pour les nouvelles saisons de la série. Il semble maintenant se concentrer sur la préparation d’un film ou d’une sorte de spécial de clôture. Celui qui lui permettrait au moins de régler les problèmes et de donner aux fans une conclusion plus satisfaisante.

Et après?

Forbes, quant à lui, a noté que Manifest est au moins en passe d’être l’émission la plus populaire sur Netflix de tous les temps. Et cette pièce est aussi instructive pour d’autres raisons. Il note qu’une seule autre émission tierce a été n°1 sur Netflix pendant au moins sept jours. Cette émission était Lucifer, qui a été annulée par son réseau d’origine (Fox) à la Manifest, puis reprise par Netflix pour une nouvelle saison. Et il n’y avait même pas quelque chose comme la campagne Save Manifest derrière, pour démarrer.

Même Netflix, cependant, n’est pas à l’abri de ce qui ressemble au moins de loin à des décisions télévisées idiotes. Le streamer laisse Manifest dominer totalement son tableau de popularité, tandis que le streamer est ici en train de lancer un nouveau contenu étrange comme la prochaine émission de rencontres, Sexy Beasts – une série complètement dingue, tout à fait bizarre qui ressemble à une sorte de mashup entre The Masked Singer et votre émission de télé-réalité normale, variété de jardin. Peut-être y a-t-il un peu de désir, ce que vous ne pouvez pas avoir de phénomène à l’œuvre ici.

Quelle que soit la raison, Manifesters continue d’envoyer un message à Netflix. Reste à savoir quel message Netflix proposera, en réponse.

