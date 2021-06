La campagne scolaire « Une Grande-Bretagne, une nation » provoque l’indignation – Les parents peuvent retirer leurs enfants | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Certains parents ont même menacé de retirer leurs enfants de l’école au milieu de l’indignation. La campagne, destinée à célébrer une «nation britannique harmonieuse et fière», demanderait aux enfants de chanter un hymne patriotique et d’applaudir ceux qui ont aidé tout au long de la pandémie.

Un parent enragé a déclaré sur Twitter : « Je garantis que mon enfant ne participera pas.

«Elle l’a même dit. Je la retirerai de l’école si nécessaire.

Un deuxième parent en colère a déclaré: « Laissant de côté la préoccupation importante que tout cela semble très hitlérien, pourquoi diable encouragez-vous le chant dans les écoles pendant une pandémie mondiale alors que les cas augmentent dans les écoles ?

« Comment retirer le consentement de mon enfant à participer ? »

Un autre a ajouté : « Est-ce avant ou après qu’ils soient tous alignés pour saluer le drapeau et chanter l’hymne national ?

Certains utilisateurs de médias sociaux ont fait des comparaisons avec des dictatures, de nombreux utilisateurs partageant des images du visage de Boris Johnson sur le corps de Kim Jong Un.

D’autres ont déclaré que le programme rappelait la « jeunesse hitlérienne », une organisation qui mobilisait des enfants pour soutenir le régime nazi.

Le programme soutenu par le ministère de l’Éducation (DfE) encourage les écoles du Royaume-Uni à participer.

Qu’est-ce que tu penses? Rejoignez le débat dans la section commentaires ici

LIRE LA SUITE : Les enfants sont invités à chanter une chanson patriotique : « Strong Britain, Great Nation !

La célébration aura lieu ce vendredi 25 juin, à partir de 10h.

L’hymne impliqué dans la célébration a été écrit par des écoliers de Bradford et comporte les paroles : « Nous sommes la Grande-Bretagne et nous avons un rêve. Unir toutes les personnes dans une grande équipe. Bretagne forte. Grande Nation. Bretagne forte. Grande Nation.

Dans un tweet, le ministère de l’Éducation a déclaré: “Nous encourageons les écoles du Royaume-Uni à célébrer la Journée One Britain One Nation le 25 juin, lorsque les enfants peuvent découvrir nos valeurs communes de tolérance, de gentillesse, de fierté et de respect.”

D’autres critiques en ligne ont souligné le fait que la célébration est intrinsèquement imparfaite car elle ne célèbre pas l’unité du Royaume-Uni – y compris les liens historiques importants avec l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

A NE PAS MANQUER :

Le voisin supprime enfin le conteneur d’expédition utilisé comme extension [SPOTLIGHT]

Pourquoi la candidature à l’indépendance écossaise de Sturgeon pourrait être DÉRAILLÉE par un nouveau plan [INSIGHT]

Les réclamations fiscales d’Ian Blackford déchirées après un commentaire du SNP [REVEAL]

Un critique sur Twitter a déclaré: «Mais ce n’est pas une Grande-Bretagne ni une nation, l’Angleterre et le Pays de Galles, deux nations, en ajoutent une autre, l’Écosse pour obtenir la Grande-Bretagne, puis une quatrième nation pour obtenir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

“De plus, vous ne pouvez partager que s’il y a plus d’un pour faire le partage.”

Une mère galloise a écrit : « N’ose pas essayer de laver le cerveau de mon enfant. « 4 nations. Cymru suis byth.