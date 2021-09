La campagne Trump savait qu’elle mentait depuis le début ⋆ 10z viral

Une fois de plus, Nicolle Wallace a démontré pourquoi elle est l’analyste de télévision la plus fiable et préférée de ce site à l’antenne pendant les heures de clarté. Mardi après-midi, Wallace a pris la dernière bombe du NYT et a expliqué pourquoi c’est une nouvelle dévastatrice pour Trump et toutes les personnes impliquées de quelque manière que ce soit dans la promotion du complot «Dominion», qui était le seul véritable complot à avoir.

Comme tout le monde le sait, Dominion poursuit des réseaux, des individus, des avocats et probablement, éventuellement, Donald Trump lui-même, pour diffamation. Dans le cadre de la poursuite, Dominion doit prouver que les défendeurs savaient que leurs allégations n’étaient pas vraies. Mardi, le NYT a obtenu des documents qui établissent presque que la campagne savait que tout était faux depuis le début.

Du New York Times :

Deux semaines après les élections de 2020, une équipe d’avocats étroitement liée à Donald J. Trump a tenu une conférence de presse très suivie au siège du Parti républicain à Washington. Lors de l’événement, ils ont exposé une étrange théorie du complot affirmant qu’une entreprise de machines à voter avait travaillé avec une entreprise de logiciels électoraux, le financier George Soros et le Venezuela pour voler le concours présidentiel à M. Trump.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Au moment où la conférence de presse a eu lieu le 19 novembre, la campagne de M. Trump avait déjà préparé une note interne sur de nombreuses affirmations farfelues concernant la société, Dominion Voting Systems, et la société de logiciels distincte, Smartmatic. La note avait déterminé que ces allégations étaient fausses.

Et maintenant Wallace, faisant ce qu’elle fait, résume, simplement, et souligne le caractère critique :

“C’est à peu près aussi clair et sans équivoque que possible”, a déclaré Wallace. « Que les membres de la campagne Trump savaient qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer les théories du complot que Trump et ses alliés débitaient très publiquement – ​​et tout est écrit. »

Revenons au rapport du New York Times :

Les documents judiciaires, qui ont été initialement déposés à la fin de la semaine dernière en tant que requête dans un procès en diffamation intenté contre la campagne et d’autres par un ancien employé du Dominion, Eric Coomer, contiennent des preuves que les responsables de la campagne Trump étaient au courant dès le début que bon nombre des allégations contre les entreprises étaient sans fondement.

L’invité de Wallace a souligné l’importance du procès et de la campagne de Trump individuellement :

Wallace a interviewé Michael Steel, un porte-parole de Dominion, qui a déclaré que le rapport montrait que “ces affirmations faites par les partisans du président n’étaient pas sciemment fausses, elles étaient facilement sciemment fausses”.

Les procès aussi coupés et secs ont tendance à être réglés à la hâte. Une partie de ce règlement inclura presque sûrement une déclaration sous serment admettant que l’ensemble du “groupe” savait qu’il inventait simplement des conneries aux dépens de Dominion. Un tel aveu, s’il se présente sous la forme d’une déclaration sous serment signée par Donald Trump, aurait un impact fascinant sur la question de savoir si les MAGA croient toujours avec ferveur que Trump a remporté les élections. Regarder:

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak