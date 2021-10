La campagne Youngkin claque McAuliffe dans une nouvelle publicité vidéo pour avoir ignoré la photo blackface de Northam

La campagne du candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a visé les propos tenus en 2019 par son adversaire Terry McAuliffe, qui a qualifié le scandale de blackface du gouverneur Ralph Northam d' »erreur stupide » des mois après l’avoir appelé à démissionner.

Une nouvelle publicité vidéo de la campagne Youngkin met en évidence la volte-face apparente de McAuliffe sur son point de vue sur le scandale, dans lequel Northam, un démocrate, s’est excusé d’être apparu sur une photo d’annuaire montrant un homme au visage noir et un autre vêtu d’une cagoule et d’une robe KKK. Northam a ensuite rétracté ses excuses et a nié être sur la photo.

Une enquête sur la photo s’est avérée peu concluante, les enquêteurs n’ayant pas pu déterminer si le gouverneur était ou non sur la photo. Les démocrates, dont McAuliffe, ont appelé Northam à démissionner, mais il a refusé.

L’annonce Youngkin publiée samedi comportait des commentaires de McAuliffe, que Northam a approuvé, qui n’ont été faits qu’à quelques mois d’intervalle. En février 2019, McAuliffe a qualifié la photo de « raciste, inacceptable et inexcusable à tout âge », et a déclaré que cela n’avait pas d’importance si Northam était impliqué mais que la photo elle-même devrait lui suffire pour qu’il démissionne pour que l’État » Avance. »

En juillet de la même année, a rapporté CNN pour la première fois, McAuliffe a déclaré lors d’une interview à New York: « Écoutez, même si cela avait été lui dans le blackface, vous savez, c’était une erreur stupide il y a 40 ans. »

L’annonce de Youngkin juxtapose les deux interviews, ainsi qu’une émission de 2019 de l’animateur de CNN aux heures de grande écoute Don Lemon pestant contre Northam.

« C’est plus que stupide, c’est raciste », a déclaré Lemon à l’époque.

Dans un communiqué publié vendredi, la porte-parole de la campagne McAuliffe, Christina Freundlich, a déclaré à CNN : « Terry a toujours été clair sur le fait que ce qui s’est passé sur cette photo était faux ».