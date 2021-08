Video – Jeux olympiques de Tokyo 2020 : La Canadienne Pamela Ware marque 0,0 au tremplin de 3 m

in

La plongeuse canadienne Pamela Ware a enregistré un score rare de 0,0 aux Jeux olympiques de dimanche.

La jeune femme de 28 ans faisait ses débuts dans la compétition historique en participant au tremplin de 3 m.

La plongée a marqué un 0,0

Cependant, pour un plongeon de difficulté 3,5, elle a fait un faux pas dans son approche et a dû renoncer à sa tentative prévue au dernier moment.

En conséquence, Ware a fini par effectuer un saut au crayon directement dans la piscine.

Le plongeon raté a bien sûr été noté 0,0 et signifiait qu’elle avait quitté la compétition.

Ware a réagi en disant au radiodiffuseur canadien CBC : « Je pense que si j’avais fait le plongeon, j’aurais pu me blesser.

Elle a ensuite ajouté dans une vidéo Instagram : « Je vais dire que je suis très fière de moi. Quelque chose de vraiment difficile.

“Ce que vous voyez dans la compétition n’est qu’un petit facteur de ce que nous faisons réellement pour arriver là où nous en sommes.

« J’étais tellement prêt pour cette compétition, et j’ai fait une erreur.

“Cela aurait pu arriver à n’importe qui, mais cela m’est arrivé au mauvais moment.

«Mais je suis fier parce que j’ai fait tout mon possible pour arriver là où je suis et je suis humain, j’ai le droit de faire des erreurs.

« J’espère que vous allez vous habituer à m’avoir avec moi parce que je ne vais nulle part, je n’abandonne pas. Cette compétition ne me définit pas et je ne la laisserai pas me vaincre.