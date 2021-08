La candidate au Congrès Lavern Spicer licencie son conseiller qui lui a dit d’arrêter d’appeler à une destitution de Biden ⋆ 10z viral

in

La candidate républicaine au Congrès de Floride, Lavern Spicer, a annoncé qu’elle avait licencié un conseiller qui lui avait dit de cesser d’appeler à la destitution de Joe Biden.

«Quelqu’un qui a conseillé ma campagne, qui conseille quelques personnes en Floride, m’a dit que si je n’arrêtais pas de pousser la destitution de Biden, ils ne voulaient plus être associés à ma campagne. Alors je lui ai viré le cul ! Je n’ai pas besoin de RINO dans MON cercle ! »

Spicer s’est présenté pour le 24e siège du Congrès de la Floride en 2020 et a remporté une victoire primaire, mais elle a perdu sa course de plus de 55% alors qu’elle n’obtenait que 20,4% des voix. Cependant, elle mène toujours une véritable campagne conservatrice car elle veut se tenir à l’écart des RINO.

Bien que ses chances de gagner en 2022 soient difficiles, elle reste convaincue de vouloir destituer Joe Biden après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. Cela a amené le représentant de la Chambre Greene (R-GA) à déposer des articles de destitution contre Joe Biden, comme nous l’avons signalé précédemment : « Nous avons signalé le 17 août que la représentante de la Chambre des États-Unis, Marjorie Taylor Green (R-GA) déposait des articles de destitution contre le président. Joe Biden. C’est la deuxième fois qu’elle dépose des documents de destitution contre Biden.

Greene l’a également fait lors de l’inauguration de Biden. Vous pouvez en savoir plus sur le moment où cela s’est produit ici. Il a été rapporté hier soir qu’aujourd’hui serait le jour où Greene déposerait les nouveaux articles de destitution.

Cela arrive à un moment où même les chaînes d’information grand public de gauche se tournent dans une certaine mesure vers Biden. Il n’a pas réussi à protéger les États-Unis à la frontière sud. Il a échoué lorsqu’il a retiré des troupes d’Afghanistan. C’est notre avis. Mais nous pensons avoir raison.“

Certains pourraient soutenir que l’ancien président Donald Trump doit suivre cette logique et débarrasser son cercle de tout RINO comme Spicer l’a fait. Sinon, il continuera à être mal conseillé par certains de ses proches conseillers et membres de sa famille.

