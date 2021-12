La candidate controversée de la banque Biden, Omarova, se retire des inquiétudes suscitées par ses liens avec le marxisme

Le professeur de droit Cornell, Saule Omarova, a retiré sa nomination au poste de contrôleur de la monnaie après que les républicains du Sénat eurent exprimé leurs inquiétudes concernant ses liens marxistes.

Dans la lettre de retrait d’Omarova publiée mardi par la Maison Blanche, elle a écrit que même si c’était un honneur d’être nommée par le président Joe Biden, « il n’est plus tenable » pour elle de continuer en tant que candidate et de diriger finalement l’agence chargée de réglementer banques américaines.

Biden a répondu qu’il accepte le retrait d’Omarova et dit qu’elle « a été soumise à des attaques personnelles inappropriées qui étaient bien au-delà de la pâleur ».

Biden a décrit son ancien candidat comme « un ardent défenseur des consommateurs et un ardent défenseur de la sécurité et de la solidité de notre système financier » qui aurait « apporté une perspicacité et une perspective inestimables à notre travail important au nom du peuple américain ».

Les républicains, les démocrates modérés et les responsables du secteur bancaire n’étaient pas d’accord avec la nomination de Biden.

Omarova, originaire du Kazakhstan et éduquée en URSS, a fait l’objet d’un examen minutieux pour une histoire de déclarations de gauche, comme précédemment rapporté par Just the News.

En 2019, elle a tweeté : « Jusqu’à ce que je vienne aux États-Unis, je ne pouvais pas imaginer que des choses comme l’écart de rémunération entre les sexes existaient encore dans le monde d’aujourd’hui. Dites ce que vous voulez à propos de l’ancienne URSS, il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les sexes là-bas. Le marché ne « sait pas toujours le mieux ».

Une vidéo a fait surface plus tôt cette année d’une ancienne élève de l’Université d’État de Moscou encourageant les sociétés pétrolières et gazières à faire faillite. Le gouverneur Greg Abbott (R-Texas) a répondu en appelant Biden à retirer la nomination d’Omarova.

Pas plus tard qu’en octobre de cette année, un article d’Omarova a été publié, intitulé « The People’s Ledger : How to Democratize Money and Finance the Economy ».

Le professeur a appelé à « remplacer les comptes de réserve des banques commerciales par des comptes de dépôt universellement disponibles » afin que « tous les citoyens américains, les citoyens respectueux des lois et les résidents légaux, les gouvernements locaux, les entreprises non bancaires et les entités non commerciales » puissent effectuer des opérations bancaires auprès de la Réserve fédérale.

Son plan proposé demanderait à la Réserve fédérale de prélever de l’argent sur ces comptes lorsqu' »il est nécessaire d’augmenter la masse monétaire afin de stimuler l’activité économique ».

Sa thèse à l’Université d’État de Moscou portait sur « L’analyse économique de Karl Marx et la théorie de la révolution dans la capitale », mais elle a refusé de la soumettre au Comité sénatorial des banques pour examen.

« Je ne sais pas si je dois vous appeler professeur ou camarade », a déclaré le sénateur John Kennedy (R-La.) le mois dernier lors d’une audience de confirmation pour Omarova.

« Ma préoccupation avec le professeur Omarova est sa longue histoire de promotion d’idées qu’elle décrit elle-même comme » radicales « », a déclaré le sénateur Pat Toomey (R-Pa.) lors de l’audience.

Axios a rapporté en novembre que sa nomination avait été publiquement opposée par au moins cinq sénateurs démocrates : Krysten Sinema (Arizona), Mark Kelly (D-Arizona), John Hickenlooper (D-Colo.), Jon Tester (Montréal) et Mark Warner (Virginie).

Sans le soutien des républicains, l’opposition démocrate aurait finalement condamné sa nomination, car ils détiennent une faible majorité de 50 membres.