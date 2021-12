La candidate de « The Challenge: All Stars » révèle qu’elle est mariée et enceinte

??

L’un des concurrents de la saison 2 de The Challenge: All Stars a des nouvelles passionnantes à partager. Selon PEOPLE, Casey Cooper a récemment épousé son partenaire Kyle. Le couple attend également son premier enfant ensemble en mars 2022. Cooper participe actuellement à la saison 2 de The Challenge: All Stars, qui est tombée sur Paramount + en novembre. Son apparition dans la série télé-réalité survient plus d’une décennie depuis sa dernière apparition dans The Challenge, car sa dernière fois dans l’émission était dans The Ruins en 2009.

Sur Instagram, Cooper a posté de nombreux clichés de sa journée spéciale. PEOPLE a noté qu’il avait eu lieu au Peach Orchard Venue à The Woodlands, au Texas. Elle a sous-titré une série de clichés dans lesquels elle a posé aux côtés de son fiancé : « Je ne pleure pas, tu pleures. » La star de télé-réalité a également indiqué depuis combien de temps elle et Kyle étaient ensemble, ajoutant: « #6yearsinthemaking. »

Dans un article séparé, Cooper a posté des photos supplémentaires d’elle à sa réception. L’une des photos la montrait posant avec sa fête de mariage et, à côté du cliché, la personnalité de MTV a écrit une belle légende. Elle a partagé: « Littéralement, hier était un rêve. Merci gawd pour ces filles qui m’ont supporté et m’ont tellement aidé incroyablement au cours des dernières semaines et surtout ce week-end. Je suis plus que reconnaissant envers chacun d’entre vous et tellement chanceux de appelez tous les 3 de votre famille. » Bien sûr, certains des invités au mariage étaient des concurrents du Challenge de Cooper. Nehemiah Clark, Teck Holmes et Ayanna Mackins, qui sont également actuellement dans la saison 2 de The Challenge: All Stars, se sont tous avérés soutenir les noces de leur co-star.

Le mariage de Cooper a eu lieu quelques semaines après qu’elle a annoncé qu’elle attendait. Pour annoncer la nouvelle, elle a posté une photo d’un tableau indiquant : « Nous avons hâte de vous rencontrer. Mini Allstar. Mars 2022. » Elle a légendé la douce photo avec: « Je ne suis pas la meilleure pour garder des secrets, mais celui-ci a valu la peine d’attendre. Pour ceux d’entre vous qui l’ont su, merci d’avoir été patient avec nous pendant que nous avons trouvé comment partager notre heureuse nouvelle avec tout le monde. » Vous pouvez actuellement voir Cooper en compétition sur The Challenge: All Stars, qui publie de nouveaux épisodes sur Paramount + tous les jeudis. La première de la saison 2 du spin-off fera également ses débuts sur MTV après la finale du 15 décembre de The Challenge: Spies, Lies et Allies.