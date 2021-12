La candidate indienne de Miss Monde 2021 Manasa Varanasi teste Covid positif, l’événement «temporairement reporté»

Les responsables du concours sur les réseaux sociaux ont déclaré que la décision avait été prise après avoir discuté avec le département de la santé de Porto Rico et des virologues embauchés pour superviser l’événement Miss Monde 2021.

Alors que la troisième vague de pandémie de coronavirus se profile avec la découverte et la propagation de la variante Omicron du SRAS-CoV-2, la finale du concours Miss Monde 2021 a été reportée en gardant à l’esprit l’intérêt pour la santé et la sécurité des concurrents, de l’équipage, du grand public et personnel après que des cas positifs supplémentaires aient été confirmés à Porto Rico qui accueillait l’événement cette année.

L’horaire final de jeudi sera reprogrammé et tenu dans les 90 prochains jours. Les responsables du concours sur les réseaux sociaux ont déclaré que la décision avait été prise après avoir discuté avec le département de la santé de Porto Rico et des virologues embauchés pour superviser l’événement Miss Monde 2021. L’annonce a ajouté que des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre pour le meilleur intérêt de l’équipe de production, des concurrents et du public comprenant les risques sur la scène ou dans la loge, mais avec des cas positifs, la décision de reporter les cas a été prise.

D’autres mesures telles que la quarantaine immédiate, les tests et l’observation en attente seront appliquées conformément aux meilleures pratiques dans des situations comme celle-ci, selon le communiqué. Le personnel et les concurrents ne seront autorisés à rentrer chez eux qu’après avoir été autorisés par les conseillers et les responsables de la santé.

Julia Morley, PDG de Miss World Ltd. a assuré le retour des candidates pour concourir pour la couronne de Miss Monde, car le pays offrira une « toile de fond spectaculaire » et un « environnement sûr » pour le titre.

L’organisation Miss Inde dans un communiqué a informé que Manasa Varanasi, qui représente l’Inde au 70e concours Miss Monde, a été testée positive pour Covid-19 et est actuellement isolée à Porto Rico. L’organisation a également exprimé son » incrédulité » sur Manasa ne pouvant pas participer malgré toute la préparation et le travail acharné en raison de son état de santé, jusqu’à ce que l’événement soit reporté.

L’organisation a souhaité un prompt rétablissement des personnes touchées, y compris Manasa, en attendant que la représentation indienne revienne, se nourrisse et revienne plus forte. Manasa, originaire de Telangana qui a été couronnée Miss Inde 2020.

