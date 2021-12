La candidate obtiendra enfin l’Audi qu’elle mérite

Wheel of Fortune a eu beaucoup de fans en colère cette semaine sur Internet.

Charlene, une candidate qui a participé à l’émission plus tôt dans la semaine, a raté la victoire d’une Audi Q3 en raison d’un problème technique sur l’émission.

Elle a dû résoudre une dernière énigme pour gagner la voiture et elle l’a fait. Elle a résolu l’énigme. Mais elle n’a pas suffisamment enchaîné la phrase pour gagner, selon l’hôte Pat Sajak.

La phrase était « Choisir le bon mot ». Charlene a d’abord dit « Choisir la bonne carte » à la place, mais l’a corrigé avant la fin du temps imparti. Le problème, c’est qu’elle a pris une légère pause avant de dire « mot » et de terminer la phrase. Elle n’a donc pas gagné. C’est pourquoi les fans étaient furieux cette semaine.

Mais il y a encore de l’espoir. Audi a tweeté qu’ils ont trouvé Charlene et lui donnent la voiture qu’elle mérite.

Bien à eux. C’est une victoire facile. Bien sûr, c’est une affaire de marque. Et nous ne devrions probablement pas accorder trop de crédit à Audi pour cela. Mais c’était absolument la bonne chose à faire.

Les gens étaient ravis de voir cela.

