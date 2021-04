La candidature d’Aganzo demande d’accélérer le processus

12/04/2021 à 18:54 CEST

.

La candidature de David Aganzo Aux élections de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), il a contesté la décision de la Table électorale de suspendre le dépouillement des votes du lundi au jeudi 15 et a demandé qu ‘”il soit accéléré autant que possible par souci de clarté et transparence “.

«Nous respectons mais ne pouvons pas du tout partager la décision prise par le Conseil électoral de reporter le dépouillement des votes à jeudi. Décision prise à un moment critique du processus, lorsque l’opération de contrôle a eu lieu et à un stade avancé de celle-ci », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, il a demandé que “ce processus électoral soit accéléré au maximum dans un souci de clarté et de transparence afin qu’AFE ne soit plus sans président ou conseil d’administration”.

La candidature de Aganzo a demandé par écrit à la Commission électorale des informations sur les raisons pour lesquelles le dépouillement des voix est retardé et sur la manière dont les délais légaux sont maintenus pour la présentation d’éventuels recours et l’annonce finale des résultats compte tenu de la suspension décidée aujourd’hui. “Du côté de cette candidature, nous nous mettons à la disposition de la Commission électorale pour ce dont elle a besoin et pour que ces élections puissent se conclure de la manière la plus efficace et la plus rapide possible”, a ajouté l’équipe qu’il dirige dans sa note. Aganzo, qui opte pour une réélection pour un second mandat par rapport à celui qu’il dirige Gaizka toquero.

Après 7 heures ce matin, la Commission électorale a décidé de suspendre jusqu’à 14 heures jeudi prochain, le 15, le dépouillement des votes aux élections pour des raisons d’épuisement et parce qu’un de ses membres était malade. Le Conseil électoral est composé d’un président et de deux membres, tous affiliés à l’AFE, choisis par tirage au sort, et d’un secrétaire (avec voix, mais sans vote), et ses membres sont ceux qui fixent les heures de travail et de repos.

Après avoir reçu le vote par correspondance, la majorité de ces élections et le vote en face à face effectué le vendredi 9, la Table électorale a entamé la validation et le décompte des votes par correspondance un par un pour leur introduction ultérieure dans le urne, un processus qu’il a interrompu à 6h30 le samedi 10 avril et qu’il a repris hier.

Lorsqu’il s’est terminé hier matin, le décompte des voix a commencé, qu’il a décidé de suspendre tôt ce matin. Le recensement de l’AFE comprend 11908 membres ayant le droit de vote.