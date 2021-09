La candidature de Chautala pour former le troisième front subit un revers alors que Nitish Kumar décide de sauter l’événement du 25 septembre

in

Chautala avait invité Kumar avec le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, le patron du SP Mulayam Singh Yadav, le supremo JD (S) Deve Gowda et plusieurs autres pour l’événement.

Une tentative de former un troisième front contre le gouvernement NDA dirigé par le BJP par l’ancien ministre en chef de l’Haryana et chef de l’INLD Om Prakash Chautala a subi un revers précoce alors que le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a exprimé son incapacité à assister à la fonction anniversaire de la naissance de l’ancien vice-Premier ministre Chaudhary Devi Lal le 25 septembre.

Kumar, dont le parti a déjà adopté une résolution selon laquelle il possède « toutes les qualités d’un Premier ministre », avait suscité des spéculations sur ses ambitions politiques lors de sa rencontre avec Chautala en août de cette année. La supremo JD (U) a déjà résisté au BJP sur la controverse sur les logiciels espions Pegasus et le recensement des castes.

