La candidature de Jenner révèle que le parti tolérant n’est pas des démocrates ⋆ .

Que les électeurs californiens considèrent ou non Caitlyn Jenner comme une candidate sérieuse au poste de gouverneur, l’ancienne olympienne et star de la télé-réalité a fait sensation avec une entrée annoncée en politique. Pourtant, Jenner fait face à une réaction vile de la part de la gauche soi-disant tolérante et inclusive.

Lorsqu’elle s’est préparée pour lancer la campagne, Jenner a défendu le sport féminin en déclarant que la question était «une question d’équité».

«C’est pourquoi je m’oppose aux garçons biologiques trans qui participent à des sports pour filles à l’école», a déclaré Jenner à un journaliste de TMZ dans un parking de Malibu. «Ce n’est tout simplement pas juste. Et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles. »

Jenner, bien sûr, comprend mieux que quiconque pourquoi l’exclusion des athlètes transgenres des sports féminins n’est pas discriminatoire. Avant de devenir Caitlyn en avril 2015, Bruce Jenner était un athlète olympique médaillé d’or. Aux Jeux olympiques d’été de 1976 à Montréal au plus fort de la guerre froide, Jenner a établi un record du monde de 8 618 points dans l’épreuve de décathlon masculin et a été surnommé «le plus grand athlète du monde».

De manière significative, la première publicité de campagne de Jenner comprend plusieurs extraits de cette carrière sportive, y compris l’un d’un annonceur de télévision se référant à l’ancien athlète comme un «il».

REGARDER: Je suis venu ici avec un rêve il y a 48 ans d’être le plus grand athlète du monde. Maintenant, je participe à une autre sorte de course, sans doute la plus importante à ce jour, car la Californie vaut la peine de se battre! pic.twitter.com/BHglwn5ZSE – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 4 mai 2021

Pourtant, plutôt que de nier le passé, Jenner l’accepte, reconnaissant Bruce comme faisant partie de ce qui est maintenant une histoire compliquée. Ayant concouru athlétiquement contre des hommes, il est évident que Jenner conclurait que les hommes biologiques ne devraient pas être autorisés dans le sport féminin de compétition. Jenner sait intuitivement que les femmes olympiennes n’auraient eu aucune chance contre Bruce. Mais pour avoir exprimé cette opinion tout à fait raisonnable, Jenner fait maintenant face à des attaques personnelles et vicieuses.

Sur MSNBC, la militante transgenre Charlotte Clymer a qualifié Jenner de «personne haineuse», «d’hypocrite» et «la Phyllis Schlafly de la communauté trans». Jemele Hill, journaliste sportive et contributrice à The Atlantic, a annoncé à ses 1,4 million d’abonnés Twitter que Jenner est «le Candace Owens de la communauté trans».

Equality California, une organisation de défense des droits LGBTQ, a écrit: «Voici les faits: Caitlyn Jenner est prête à sacrifier la santé et le bien-être des enfants trans pour gagner des votes.» Plastic Martyr, mannequin transgenre homme à femme, a qualifié Jenner de «putain de célébrité insipide et méprisante qui abuse de ses privilèges et de sa plate-forme…» »

La réaction d’un ancien olympien déclarant des faits de base sur le sexe et la biologie est révélatrice. Semblable à la façon dont les utilisateurs de gauche de Twitter ont lancé des attaques racistes contre le sénateur républicain Tim Scott, RS.C., pour le crime d’avoir critiqué le premier discours conjoint du président Joe Biden au Congrès, les soi-disant militants réveillés tentent d’intimider un athlète olympique qui est maintenant transgenre pour avoir des opinions «problématiques» sur le sport féminin.

Les conservateurs, en revanche, ont généralement réagi positivement à la position de Jenner sur le sport féminin, ainsi qu’à la première publicité de campagne de Jenner, qui appelait les écoles et les entreprises à rouvrir immédiatement. La réaction positive suggère que les conservateurs sont en grande partie en paix avec la façon dont les adultes adultes choisissent de vivre, tant qu’ils n’essaient pas d’imposer un programme à tout le monde. Et beaucoup sont prêts à accepter la complexité individuelle d’une manière que les gauchistes ne sont pas.

Lorsque les conservateurs repoussent, c’est en grande partie contre les militants qui tentent de pousser leur style de vie, leur idéologie et leur politique sur le reste d’entre nous – en particulier les enfants. Accepter la décision d’un adulte adulte de faire la transition est différent d’enseigner l’idéologie du genre aux enfants ou d’obliger les femmes et les filles à rivaliser avec des hommes biologiques dans le sport.

Jenner soutient les efforts visant à protéger l’intégrité des sports féminins et féminins, ce qui est une position encourageante, honnête et courageuse. Pourtant, on ne sait pas ce que Jenner soutient en termes d’idéologie LGBT et de race dans la salle de classe. À l’avenir, ce seront des questions importantes à poser. Mais pour l’instant, cela en dit long sur le fait que les conservateurs laissent la porte ouverte au compromis que les gauchistes préféreraient prétendre ne pas exister.

Au cours des premières années de «Keeping Up With the Kardashians», Jenner se présentait régulièrement comme le calme et rationnel. C’était peut-être un rôle facile à jouer étant donné le contraste avec le momager Kris, mais cela peut également suggérer que, bien que les apparences aient changé, une grande partie de Jenner reste la même.

En tant qu’athlète olympique dotée d’une grande richesse, Jenner est dans une position privilégiée pour pouvoir exprimer des opinions politiquement incorrectes sur la politique et le sport féminin. Le pays serait mieux si nous nous sentions tous libres de faire de même.

Kelsey Bolar est contributrice à The Federalist et analyste politique principale à l’Independent Women’s Forum. Elle est également éditrice jeudi de BRIGHT, un bulletin hebdomadaire pour les femmes, et de la Chaire Tony Blankley 2017 au Steamboat Institute. Elle vit à Washington, DC, avec son mari, sa fille et Australian Shepherd, Utah.