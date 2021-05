La candidature de Leicester à la Ligue des champions souffre alors qu’elle fait match nul contre Southampton, qui a joué avec dix hommes pendant 80 minutes en raison du carton rouge de Jannik Vestergaard

Leicester a raté l’occasion de vraiment consolider sa place dans le top quatre de la Premier League car ils ne pouvaient gérer qu’un match nul 1-1 à Southampton à dix.

Tout s’est bien passé pour les Foxes dans ce match la saison dernière alors qu’ils en frappaient NINE à St Mary’s et il semblait que le match allait suivre un chemin similaire lorsque Jannik Vestergaard a été expulsé à la dixième minute pour avoir rattrapé Jamie Vardy alors qu’il était à bout. but.

.

Vestergaard a fait de son mieux pour intervenir alors que Vardy passait au but

.

Il a eu le ballon mais aussi beaucoup de Vardy

.

L’arrière central a été montré un rouge droit après seulement dix minutes

Et les Saints ont pris une avance de choc dans l’heure alors que James Ward-Prowse a inscrit un penalty après que l’homme du moment de Leicester, Kelechi Iheanoacho, ait manipulé le ballon à l’intérieur de la surface.

Les hommes de Brendan Rodgers tireraient quelque chose du jeu alors que le compatriote du manager, Jonny Evans, obtenait l’égalisation.

L’arrière central a fantôme entre deux défenseurs de Southampton et a fait un signe de tête invitant Iheanacho du côté droit devant Alex McCarthy.

Leicester a huit points d’avance sur West Ham, cinquième, mais a joué un match de plus que les Hammers. Et avec le calendrier difficile des matchs des Foxes à la fin de la saison, la course aux places en Ligue des champions pourrait bien se dérouler.

.

On aurait dit que Ward-Prowse allait donner aux dix hommes une victoire inattendue

.

Mais Evans s’est assuré que le butin était partagé

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

