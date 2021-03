La candidature de Nicola Sturgeon à rejoindre le plan de vaccination de l’UE aurait coûté de nombreuses vies, selon Brexiteer | Politique | Nouvelles

Et Michelle Ballantyne a suggéré que des milliers de concerts auraient pu être sacrifiés sur ce qu’elle a appelé le «signalement de la vertu» du Premier ministre écossais. Mme Ballantyne s’exprimait après la publication d’un nouveau rapport du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU, indiquant que le taux de vaccination de l’UE pour 100 personnes – 50,3 – dépasse actuellement celui de l’Union (15,5) de plus de trois pour un.

L’analyse, basée sur les chiffres du site Web Our World in Data, indique que la Grande-Bretagne est en avance sur les États-Unis (42,9) et bien devant la Chine (7,4).

Mme Ballantyne a déclaré à Express.co.uk: «Le programme britannique d’investissement dans les vaccins a montré non seulement au monde, mais aussi aux nationalistes étroits chez nous, que le Royaume-Uni est une force pour le bien tandis que l’UE est une menace pour nos vies et notre bien-être.

«Si l’Écosse avait suivi le plan de Sturgeon d’adhérer à l’approche vaccinale de l’UE, le peuple écossais serait loin derrière le reste du Royaume-Uni avec plus de vies, peut-être des milliers, sacrifiées sur l’autel de sa signalisation de vertu.

« Non seulement le Royaume-Uni parlerait de donner des vaccins de rechange à l’Irlande, mais il devrait également envisager de sauver les Écossais des mauvaises décisions de Sturgeon. »

L’année dernière, le Premier ministre Boris Johnson a choisi de ne pas souscrire au plan d’achat de vaccins de l’UE, préférant plutôt faire cavalier seul.

À l’époque, la secrétaire Shadow Brexit du SNP, le Dr Philippa Whitford, a déclaré: «À un moment où le Royaume-Uni devrait accélérer ses efforts pour travailler avec nos partenaires de l’UE à la recherche d’un vaccin, il est préoccupant que le gouvernement britannique ait plutôt rejeté cette opportunité. participer à un autre programme à l’échelle de l’UE.

Cependant, les chiffres publiés le mois dernier suggèrent que si le Royaume-Uni avait jeté son lot avec le bloc, seuls 174.826 Écossais auraient eu des coups d’ici le 4 février, contre le chiffre réel de 694.347 – une différence de plus de 500000.

Pressée sur les commentaires de Mme Whitford lors d’une interview sur Good Morning Britain le mois dernier, Mme Sturgeon a déclaré: «Je pense qu’il y a un point plus important, mais je ne vais pas rester ici et dire autre chose que je pense que c’est vraiment bien que le Royaume-Uni ait réussi. acheter autant de vaccins et que le Royaume-Uni dans son ensemble progresse en termes de vaccins.

«Nous avons tous intérêt à voir tous les pays vacciner les populations car il s’agit d’une pandémie mondiale, mais je pense que le Royaume-Uni est dans une position très forte.

«Que l’achat de vaccins et l’approbation des vaccins aient commencé alors que le Royaume-Uni était encore dans la période de transition de l’UE, les règles entourant l’Agence européenne des médicaments auraient permis que cela se produise de toute façon.»

Lorsqu’on lui a demandé si le succès du Royaume-Uni était un «argument puissant pour le Brexit», elle a ajouté: «Bien sûr, vous pouvez faire valoir cet argument, mais parfois je pense que c’est un argument un peu trop simpliste.

«Mais nous devrions tous être heureux que le programme de vaccination se déroule si bien.

«Les problèmes liés au Brexit sont beaucoup plus larges et plus fondamentaux, mais même sur ce point étroit, je pense que si vous deviez appliquer un examen vraiment détaillé, ce ne serait pas aussi simple.

À ce jour, plus de 50% de la population britannique a eu au moins un coup.

Dans l’UE, les querelles se poursuivent, le chancelier autrichien Sebastian Kurz rompant les rangs cette semaine dans le but d’obtenir un million de doses du vaccin Spoutnik V de la Russie.