La candidature de Pirineus-Barcelone-Saragosse prépare déjà les Jeux d’hiver de 2030

21/12/2021 à 22:31 CET

La commission technique de la candidature pour les Jeux d’hiver de 2030 Pirineus-Barcelona-Saragosse s’est réuni ce mardi pour la première fois au siège du Comité Olympique Espagnol pour préparer l’étude de la partie technique de ladite candidature.

Du côté du COE, outre son président, Alexandre Blanc, dans la commission sera le trésorier, Victor Sanchez; le président de la Fédération royale espagnole des sports de glace, Franck González; et le président de la Fédération royale espagnole des sports d’hiver, Mai Peus; tous en tant que représentants du Comité olympique espagnol.

Du côté du Conseil supérieur des sports, ladite Commission Victor Francos, secrétaire général du ministère de la Culture et des Sports ; Albert Soler, directeur général des sports du CSD ; Oui Maria José Rienda, ancien président du CSD et athlète olympique.

Aleix Villatoro, directeur du Conseil catalan des sports ; Police Ricard i Hereu, secrétaire général du département de la vice-présidence et des politiques numériques et du territoire ; Oui Manel Vila i Motlló, conseiller dans des projets transversaux, intégrera la Commission en tant que membres du gouvernement catalan.

Enfin, du côté du Gouvernement d’Aragon, les représentants seront José Angel Hierro, directeur du bureau de développement de la mairie de Jaca ; Carlos Lannes, directeur sportif de la Fédération aragonaise des sports d’hiver et olympique à Vancouver 2012; et Ricardo Aparicio, chef de mission adjoint de l’équipe olympique espagnole à Pékin 2008 et Londres 2012.

Le 26 novembre, invité par le Président d’Aragon, Javier Lambán, le haut dirigeant du COE, Alejandro Blanco, a détaillé en chiffres l’impact mondial des Jeux d’hiver avec 1 920 millions de personnes -28 % de la population mondiale- qui suivent la centaine de tests auxquels ont participé quelque 2 900 athlètes.