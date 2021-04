La candidature de Toquero dénonce des “irrégularités” et des “signes de fraude”

12/04/2021 à 20:43 CEST

La candidature qui dirige Gaika toquero à la présidence de l’Association des footballeurs espagnols (AFE) a dénoncé les “irrégularités promues depuis la candidature de David Aganzo, qui auraient altéré la propreté du processus électoral “, et les” signes évidents de fraude “.

“De #AFEUnidos, nous voulons montrer notre indignation la plus absolue face à tout ce qui se passe dans le processus électoral. Gaizka Toquero et toute son équipe vont remettre entre les mains des organisations concernées la chaîne d’irrégularités promue depuis la candidature de David Aganzo avec la complicité de la Commission électorale, qui ont vraisemblablement altéré la propreté du processus », a indiqué.

Dans un communiqué, #AFEunidos a indiqué que sa candidature avait “pu déceler de nombreuses irrégularités présumées tout au long du processus” et que “de la part de la commission de gestion et de la candidature de David Aganzo Les membres de la Table électorale ont été continuellement soumis à des pressions au point de faire pleurer l’un d’eux. “

<< Une autre des graves irrégularités détectées a été le dépôt d'un nombre important de votes par des affiliés qui ne figuraient pas sur les listes électorales pour voter par correspondance, et même des électeurs qui ne sont même pas affiliés, ce qui pourrait signifier une tentative d'introduire des votes de forme irrégulière », a-t-il ajouté.

#AFEunidos a assuré que “cela ne s’arrêtera pas tant que le nettoyage des élections ne sera pas clarifié face aux signes évidents de fraude” et que “ces événements, et quelques autres, sont déjà entre les mains des avocats des candidats et vont provoquer une action énergique par immédiatement “.

Parmi leurs plaintes, l’équipe de Toquero fait allusion au “traitement que reçoit l’auditeur de #AFEUnidos, Jésus Barbadilla, ‘Jésule‘, “qui a dû rester enfermé dans une pièce pendant 3 jours, enfermé dans quelques instants, et forcé d’uriner dans des biberons”.

«C’est absolument incroyable qu’en 2021 il faut une semaine pour compter 5 000 votes dans un processus qui ne répond à aucune garantie de transparence et de propreté. Rien ne peut nous surprendre chez un candidat. Aganzo, qui a été accusé de divers crimes, y compris la corruption d’un agent public », a-t-il déclaré.

Après 7 heures ce matin, la Commission électorale a décidé de suspendre jusqu’à 14 heures jeudi prochain, le 15, le dépouillement des votes aux élections pour des raisons d’épuisement et parce qu’un de ses membres était malade.

Le Conseil électoral est composé d’un président et de deux membres, tous affiliés à l’AFE, choisis par tirage au sort, et d’un secrétaire (avec voix, mais sans vote), et ses membres sont ceux qui fixent les heures de travail et de repos.

Après avoir reçu le vote par correspondance, la majorité de ces élections et le vote en face à face effectué le vendredi 9, la Table électorale a entamé la validation et le décompte des votes par correspondance un par un pour leur introduction ultérieure dans urne, un processus qui a été interrompu à 6h30 le samedi 10 avril et qui a repris dimanche.

À la fin, le décompte des voix a commencé hier matin, qu’il a décidé de suspendre tôt ce matin. Le recensement de l’AFE comprend 11908 membres ayant le droit de vote.