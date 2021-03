La candidature manuscrite de Steve Jobs de 1973 récupère près de 1,6 crore de roupies aux enchères

Jobs qui est resté PDG de l’entreprise qu’il a fondée jusqu’à la toute fin a perdu sa bataille contre le cancer en 2011. (Crédit photo: ., bidspotter.co.uk)

La candidature manuscrite du regretté Steve Jobs de 1973, trois ans avant de démarrer Apple, a rapporté 162 000 GBP, soit environ plus de 1,6 crore de roupies lors d’une vente aux enchères. La vente aux enchères pour la candidature que Jobs avait remplie en 1973, a été ouverte aux enchères le 24 février et a continué à attirer des offres jusqu’au 24 mars, date à laquelle la vente aux enchères a finalement été clôturée à une valeur de 162 000 GBP.

La lettre dérisoire d’une page a été écrite par Jobs pour avoir trouvé un emploi après avoir abandonné le Reed College de Portland, aux États-Unis. La même candidature avait déjà été mise aux enchères en 2018 et vendue à un entrepreneur en technologie et elle avait également rapporté une somme énorme lors de sa première vente aux enchères. La même lettre a été mise aux enchères à nouveau cette année et a maintenant rapporté un montant de Rs 1,6 crore (environ) à son ancien propriétaire.

Jobs a rejoint Atari en 1974 où il a rencontré son partenaire de longue date et cofondateur d’Apple Steve Wozniak. Les deux ont alors décidé de quitter leur emploi en 1976 et ont fondé Apple dans un petit garage que Jobs possédait à Los Altos, en Californie. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Le jeune Jobs dans sa demande d’emploi a mentionné qu’il avait une majeure en littérature anglaise et avait également des connaissances sur la conception informatique et la calculatrice parmi les compétences supplémentaires.

Charterfields qui a vendu la lettre dans une vente aux enchères a donné une très brève introduction sur la candidature de Jobs pour le poste. En plus de mettre en évidence les informations fournies par Jobs dans la demande d’emploi, y compris sa formation et ses autres compétences techniques, la société de vente aux enchères a également mentionné que la demande d’emploi est dans un très bon état et clairement lisible.

Avec autant d’argent en jeu, la société a également mentionné que l’application avait néanmoins eu un pli global avec de légères taches et un vieux ruban transparent en haut de l’application. Dans le but d’assurer les soumissionnaires, la société a également déclaré que la lettre d’emploi était accompagnée des lettres et des certificats qui prouvent l’authenticité de la lettre.

