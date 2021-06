La candidature olympique de Pirineus-Barcelona 2030, avec le soutien du gouvernement

30/06/2021 à 14h01 CEST

L’Union des fédérations sportives de Catalogne (UFEC) a célébré que le gouvernement central soutient la Generalitat pour la candidature olympique de Pirineus-Barcelona 2030. La proposition d’accueillir l’événement comptera sur la persévérance et la confiance dans le projet du secteur du sport et de la Promotion du Travail, avec un engagement personnel de son président, Josep Sánchez Llibre, dans les négociations avec l’exécutif espagnol.

Le président de l’UFEC, Gérard Esteva, a demandé que la candidature soit promue avec le consensus de toutes les administrations : “Il semble que ce sera le cas, et nous espérons que la Mairie de Barcelone s’y joindra, afin que le monde du sport ne puisse plus attendre pour retrouver son rôle stratégique et moteur dans un secteur comme le nôtre. La ville a été loin de l’excellence et nous nous sentons orphelins de projets sportifs inspirants”.

La candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030 sera un projet économiquement, écologiquement et socialement durable, et s’aligne sur les objectifs du Comité international olympique.. Le président de la Fédération catalane des sports d’hiver, Monique Bosch, a expliqué qu’ils travaillaient sur le projet depuis longtemps : “Trabajamos en este proyecto desde hace 11 años y tenemos las mismas ganas e ilusión que el primer día. En el momento que se haga oficial la presentación de la carta de candidatura, nos pondremos a trabajar al doscientos por ciento y vamos a ir a por toutes“.