La Cantabrie, ravagée par les incendies criminels, annonce « des lois très dures »

Plus de 170 incendies de forêt ont été déclarés en Cantabrie depuis le 20 décembre dernier et presque tous sont causés. Face à cette situation, le gouvernement de Cantabrie envisage de préparer « des lois dures » contre les personnes qui ont mis le feu aux montagnes de la région, qu’elle considère comme des « terroristes environnementaux » et demande à la société d’être « vigilante » pour les prendre « en flagrant délit ».

Ainsi, l’Exécutif exhortera le Parlement cantabrique à promouvoir la modification de la loi, afin que les peines contre ces actions sont durcies et pour que ces crimes soient « beaucoup plus faciles à élucider », avec l’intention de « que la simple indication mette le personnage devant la Justice ».

C’est ce qu’ont déclaré ce lundi le président de la Cantabrie, Miguel Ángel Revilla, et le ministre du Développement rural, Guillermo Blanco, au début de la collecte sélective de matière organique en Cantabrie à travers le conteneur marron, qui s’est tenue à Bárcena de Pie de Concha. Un acte qui, comme ils l’ont dit, contribue à ce que la société prenne soin de l’environnement et contraste avec les actions menées ces jours-ci par certains « non solidaires » qui sont « contre le monde et les citoyens qui veulent un environnement durable, vert et la belle Cantabrie « .

L’un des incendies de nos jours | Europe Presse

Pour cette raison, Revilla et Blanco ont demandé « que nous soyons tous SEPRONA (Service de protection de la nature de la Garde civile) ». « Nous devrions tous être des policiers » car « ce n’est pas être des mouchards, c’est collaborer avec la société pour maintenir un héritage qu’on ne peut pas laisser charger », s’est défendu le président dans des déclarations recueillies par Europa Press.

« Dans les villages tu sais qui ils sont »

Et c’est que « dans les villes on sait qui sont » ceux qui mettent le feu aux montagnes, mais « Il faut avoir des preuves, il faut prendre une personne en flagrant délit » et cela « est très difficile » à cause de l’orographie « compliquée ». et parce qu’ils « sortent la nuit ». C’est pourquoi il a insisté pour que la population de Cantabrie soit « consciente de la gravité du problème » et avertisse les autorités lorsque quelqu’un soupçonne qu’une personne sort pour se brûler.

« Ils nous disent qu’il faut repeupler et planter, mais le problème c’est que quand on plante, quand l’arbre commence à prendre forme, le feu vient. C’est un drame énorme et la population doit être sensibilisée pour que les citoyens de chaque commune soient ceux qui soient attentifs« , car » c’est un fléau insoutenable et très préoccupant dans une région aussi merveilleuse que celle-ci que nous devons protéger « , a réitéré le chef de l’exécutif.

Incendie en Cantabrie | Pedro Puente Hoyos / Efe

Dans la foulée, le ministre du Développement rural a ajouté qu’il travaillait avec la Fédération des municipalités de Cantabrie (FMC) afin que les autorités locales collaborent avec les autorités régionales à cet égard et pour exhorter les citoyens à « s’engager également à être des justiciers ».

De plus, jeLe ministère organise des réunions pour renforcer la collaboration entre les agents du milieu naturel et Seprona, car le moment où se produisent les incendies « est limité » et c’est à ce moment « qu’il faut être plus présent en montagne ». Concrètement, les brûlures surviennent lorsqu’il y a un vent du sud et lorsque la montagne est « punie », comme « dans ce cas par des chutes de neige, lorsque la feuille est tombée », a-t-il expliqué.

Terroristes écologistes

« Il y a des criminels, des terroristes environnementaux, un petit pourcentage de cette société que nous devons tous acculer « et « les citoyens ont beaucoup d’yeux qui peuvent être dans les montagnes », a déclaré Blanco, assurant que « le voisin qui fait cela n’est pas un bon voisin ».

Depuis le 20 décembre, la Cantabrie a enregistré 128 incendies de forêt et 47 depuis le début de l’année, dont « 100% ont été causés ». Pour le moment, il n’y en a qu’un actif à Alto del Caracol (San Roque de Riomiera).

Un pompier éteint les flammes | GOUVERNEMENT DE CANTABRIE

Blanco a valorisé le travail de l’opération que depuis le début des incendies avec l’arrivée du vent du sud, quelque 400 personnes ont travaillé « sans relâche », dont des membres de brigades forestières, des agents de l’environnement naturel, des techniciens de garde, des émetteurs, des pompiers de le 112 et les municipales, les volontaires de la protection civile et le matériel hélicoptère.