La capacité de braconnage d’Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo saluée par Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a récemment crédité les capacités de braconnage de Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani dans une toute nouvelle interview.

Dans un geste surprise des géants italiens de la Juventus, le Portugais a rejoint le club pour un deuxième passage.

Alors que l’attaquant uruguayen a rejoint le club en transfert gratuit la saison dernière et a réussi à marquer 17 buts toutes compétitions confondues.

Cela signifie maintenant que le club dispose de deux braconniers de classe mondiale parmi lesquels choisir en neuvième position et Solskjaer est enthousiasmé par les derniers ajouts à l’équipe.

Sur le site de Manchester United, le manager a parlé aux journalistes du club des deux braconniers et a crédité leurs capacités.

Le manager a souligné l’un des commentaires qui semblait demander si les deux pouvaient s’entendre et trouver le fond du filet comme ils l’ont fait les saisons précédentes.

« Je pense que vous avez mis le doigt sur la tête. Edinson et Cristiano sont des buteurs notoires et ils ont ce sens et ce sentiment de quand arriver dans la surface et de ce qui peut arriver », a-t-il déclaré.

“Ils ont joué toutes les situations auparavant, ils ont ce petit talent d’attaquant où ils savent” Je dois arriver ici. “

De nombreux fans se demanderont comment Solskjaer utilisera les deux joueurs cette saison alors que les deux préféreraient être dans la formation de départ.

Ce sera également formidable de voir deux joueurs de classe mondiale jouer côte à côte dans le but de remporter le premier trophée de United sous Solskjaer.

Le joueur de 48 ans a ensuite exprimé sa joie pour le but final contre Newcastle où Ronaldo a aidé à créer l’espace pour Martial, qui a passé le ballon à Pogba puis s’est combiné avec Lingard pour marquer le but.

“Je pense que le dernier but était un brillant exemple de Cristiano allant au bâton arrière et ouvrant cet espace pour Anthony [Martial] et Jesse à combiner au milieu.

“Ils sont arrivés et ont très bien fait dans la préparation.”

Il est clair que Solskjaer apprécie les nouveaux ajouts à l’équipe et espère voir plus de buts d’équipe comme il l’a vu ce week-end.

Les fans de United seront ravis de voir ce qui va arriver à l’avenir des deux braconniers alors que l’équipe se prépare pour le retour de la Ligue des champions cette semaine.