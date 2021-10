La capacité de chant de Jorja Smith remise en question sur Twitter, les fans la défendent

Un vieux Jorja Smith cover a relancé un débat féroce parmi les mélomanes – à savoir, si elle peut réellement chanter ou non… mais les preuves vous feront secouer la tête.

L’auteur-compositeur-interprète anglais a fait sa propre interprétation de « No Scrubs » de TLC en 2018, qui, pour une raison quelconque, a refait surface sur Twitter ce week-end…

Quand Jorja Smith reprend « No Scrub » de TLC, magnifique. pic.twitter.com/eSy0i0sIYN – SHIMMYA (@shimmya_) 9 octobre 2021 @shimmya_

Cela a été une chose en cours avec elle … mais il n’y a vraiment aucun doute dans nos esprits – surtout quand on considère toute l’étendue du travail et des performances en direct, sans parler de ses antécédents.

Premièrement, l’affirmation … les gens prennent cette couverture spécifique, ainsi que d’autres qu’elle a faites au fil des ans, et suggérer que sa voix rauque et rauque est un signe qu’elle ne peut pas vraiment porter un air. Certains soutiennent que ce style de chant est utilisé par de nombreux chanteurs/pop stars des temps modernes… et qu’il est devenu la norme pour ce que recherchent les types d’industrie. C’est une blague courante.

Le virage « enfumé » est quelque chose que certaines personnes prétendent que Jorja a fait beaucoup ces derniers temps … mais beaucoup d’autres ont rapidement fait apparaître une pléthore de clips qui prouvent définitivement – ​​qu’elle maîtrise son métier.

Quelqu’un a posté un extrait de sa performance en direct avec l’orchestre WDR Funkhausorchester de l’année dernière, et a écrit … « vous pouvez tous vous asseoir et réaliser que Jorja Smith est et sera toujours une bonne chanteuse … »

D’autres ont posté encore plus de clips de son chant en direct, soulignant la gamme qu’elle a … et les faussets qu’elle peut frapper avec facilité. Bien sûr, lorsque vous tenez compte du fait qu’elle est une chanteuse de formation classique – ayant obtenu sa tutelle à Aldridge et élevée et scolarisée par son père, qui est lui-même chanteur/musicien – cela balaie toutes les allégations de mauvais chant hors de l’eau. .

pas les gens sur mon tl disant que Jorja Smith ne peut pas chanter…🤨 pic.twitter.com/xzqGMTV3On – troy (@tr0ya113n) 10 octobre 2021 @tr0ya113n

Une chose à laquelle elle voudra peut-être penser … peut-être changer d’approche, car c’est une autre critique qui l’a souvent dirigée contre elle. Plus précisément, que même si elle PEUT manifestement chanter… Jorja a tendance à barboter dans les mêmes types de riffs, de pistes et de registres – du moins aux yeux de certains auditeurs, au point que beaucoup de ses chants sonnent répétitifs ou rabâchés.

Mais, sur la question de la capacité… affaire classée. Cette femme a des cordes comme un ange !