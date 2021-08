La capacité de Jonathan Kuminga à aider les Warriors

Jonathan Kuminga a joué un plus grand rôle dans le dernier match d’été de Guerriers de l’état d’or contre New Orleans Pelicans (victoire du Louisiana 80-79) en raison des absences de Moses Moody et Gary Payton II. Ainsi, avec la zone arrière de départ sortie, le numéro 7 du repêchage avait un rôle plus important dans le jeu qui lui était propre. Il a terminé le duel avec 18 points et 8 rebonds et, surtout, montrant des compétences qui donneront beaucoup à son équipe à l’avenir. Nous analysons votre jeu :

Compétences

Avec un dernier match à jouer pour terminer la ligue d’été, Kuminga a montré qu’il avait une grande capacité à passer le ballon. Sans aucun doute, c’est un aspect de son jeu qui peut être clé avec des joueurs autour de lui comme Stephen Curry ou Klay Thompson. Il a également montré la capacité de marquer dans la peinture, un bon coup avant trois et une amélioration des lancers francs.

JONATHAN KUMINGA – # NBASummer pic.twitter.com/UeYYvH5g8N – NBA TV (@NBATV) 13 août 2021

Domaines d’amélioration

Il a eu du mal à marquer devant Trey Murphy, un joueur légèrement plus grand que lui, également un choix de première ronde. Nous verrons comment il est capable d’approcher des joueurs physiquement supérieurs lors de sa première saison NBA. Il est important que vous puissiez être polyvalent et affronter toutes sortes d’adversaires dès le début.

Statistiques

Kuminga a terminé le duel avec 17 points après avoir marqué 5 tirs sur 12 (2 sur 8 de l’extérieur), 6 sur 9 du personnel, capté 8 rebonds, distribué 4 passes décisives, volé un ballon et perdu quatre. Il a joué 27 minutes.