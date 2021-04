La capacité de production de Covaxin a augmenté jusqu’à 700 millions de doses par an, selon Bharat Biotech

Il est à noter que Covaxin est un vaccin inactivé qui est très sûr mais complexe et coûteux en matière de fabrication.

Alors que les cas de COVID-19 augmentent fortement et que la campagne de vaccination s’accélère, Bharat Biotech augmente sa capacité de fabrication de vaccin COVID-19-Covaxin à 700 millions de doses par an. Selon un communiqué officiel de la société, les installations d’Hyderabad et de Bangalore augmenteront la production pour atteindre l’objectif fixé et la production se fera par étapes. Dans la note de presse, Bharat Biotech a déclaré que les installations de fabrication BSL-3 nouvellement conçues permettaient à l’entreprise de produire des vaccins et d’étendre la production en peu de temps /

Il est à noter que Covaxin est un vaccin inactivé qui est très sûr mais complexe et coûteux en matière de fabrication. La société explore actuellement des partenariats de fabrication avec des partenaires de différents pays qui ont une expertise dans la mise à l’échelle commerciale de vaccins viraux inactivés, également sous confinement de biosécurité.

La firme basée à Hyderabad souligne son partenariat avec Indian Immunologicals (IIL), qui fabriquera la substance médicamenteuse nécessaire à Covaxin. IIL est équipé pour gérer la fabrication de vaccins viraux activés à l’échelle commerciale et, par conséquent, le processus de transfert de technologie est actuellement en cours. Tout sera fait sous confinement de biosécurité, a ajouté la société.

On prétend que l’adjuvant exclusif Algel-IMDG est un adjuvant sûr et efficace qui peut stimuler les réponses des lymphocytes T à mémoire. De plus, la commercialisation d’un nouvel adjuvant est une première en Inde.

Pendant ce temps, le vaccin indégène Covaxin a reçu des autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) pour traiter le coronavirus en Inde ainsi que dans d’autres pays. Actuellement, la société est en pourparlers avec 60 pays pour Covaxin. Jusqu’à présent, les Philippines, le Mexique, le Paraguay, l’Iran, le Nicaragua, le Guatemala, le Venezuela, la Guyane, le Zimbabwe et le Botswana font partie de certains pays qui ont donné un signal vert pour Covaxin.

Les États-Unis et certains pays européens reçoivent également des propositions pour l’approbation de l’utilisation de Covaxin. Le prix international de ce vaccin indien a été fixé à 15-20 dollars américains par dose.

