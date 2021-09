La capacité de test du Covid-19 aux États-Unis a chuté alors que la variante delta décollait

Un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19, les États-Unis sont confrontés à une nouvelle version du même problème qui a entravé leur réponse depuis le début : nous ne testons pas suffisamment pour détecter tous les cas ou surveiller le virus et son nouveau variantes.

À l’échelle nationale, environ 11% des tests reviennent désormais positifs, selon les données de test de Johns Hopkins, contre 2% à la mi-juin. Les experts ont déclaré que le taux de tests positifs devrait être inférieur à 10% et de préférence beaucoup plus bas afin d’être sûr que la plupart des cas sont détectés. Dans certains des pires points chauds des États-Unis, la positivité des tests est encore pire – environ 20 % en Géorgie et au Kentucky, par exemple. Au niveau local, certains comtés de Floride voient jusqu’à 40% des tests revenir positifs.

Le nombre de tests effectués quotidiennement a considérablement augmenté au cours de l’été, parallèlement à la poussée du delta, passant d’une moyenne quotidienne d’environ 450 000 début juillet à environ 1,5 million fin août. Mais les États-Unis n’en font toujours pas assez.

Les chiffres actuels suggèrent que davantage de tests sont effectués parce que plus de personnes se sentent malades et se font tester – mais que de nombreux cas sont encore manqués, soit parce qu’une personne ne ressent jamais de symptômes et ne se fait pas tester, soit parce qu’elle le peut ‘ t accéder à un test même s’ils présentent des symptômes.

Plus tôt cet été, lorsque la pandémie a semblé s’atténuer, la capacité de test a également diminué – les sites de test ont été fermés, les kits de test rapide ont été jetés – laissant le pays se précipiter pour intensifier la surveillance au cours du mois dernier lorsque la variante delta a fait monter en flèche le nombre de cas.

Les États-Unis ont perdu leur capacité de test à un moment critique de la pandémie, ce qui a limité leur capacité à surveiller le virus. Selon les données compilées dans le bulletin d’information du professeur de l’Université d’État de l’Arizona, Mara Aspinall, sur les tests de Covid-19, la capacité de l’Amérique a en fait chuté de juillet à août, passant de 409 millions de tests à 403 millions, la première fois qu’une diminution se produisait depuis au moins un an. Les rapports anecdotiques abondent sur les Américains qui ont du mal à trouver un test en ce moment.

Les problèmes de test de la nation, selon plusieurs experts à qui j’ai parlé, commencent par son incapacité à établir un objectif clair pour les tests Covid. Les tests sont-ils destinés à diagnostiquer cliniquement des patients spécifiques pour orienter leur traitement ? L’objectif est-il de surveiller le virus à grande échelle, pour déterminer exactement à quel point il est répandu dans l’ensemble du pays ? Ou est-ce pour identifier les cas positifs afin que les personnes qui testent s’isolent et évitent de transmettre le virus à d’autres personnes ?

Certains experts pensent que la dernière option – dépister et isoler – aurait été la plus prometteuse. Des pays comme la Corée du Sud ont excellé dans l’écrasement de Covid-19 pendant les premières semaines de la pandémie avec une stratégie similaire. Mais les États-Unis ne se sont jamais approchés de suffisamment de tests pour que cela se produise.

« Des tests insuffisants sont un candidat de choix pour la plus grande opportunité manquée en santé publique tout au long de la pandémie aux États-Unis », a déclaré Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation, dans un e-mail. « C’était une opportunité manquée au début de la pandémie, et reste une opportunité manquée même maintenant. »

Maintenant, avec la flambée du delta, les États-Unis ne disposent pas de suffisamment de tests pour surveiller adéquatement le virus.

“Nous allons avoir besoin de tout”, m’a dit au téléphone Paul Romer, un économiste lauréat du prix Nobel qui a plaidé depuis l’année dernière pour des tests plus robustes. “C’est vraiment une tragédie incroyable et profonde que nous n’utilisions pas d’écran et d’isolement comme moyen d’atteindre l’objectif de réduire la propagation du virus avec moins de restrictions.”

Mais l’Amérique, d’abord parce que le président Trump a activement dissuadé davantage de tests, puis parce que le pays a déclaré prématurément la victoire sur le virus lorsque les cas ont diminué plus tôt cet été, n’a jamais fixé l’objectif des tests et ne l’a toujours pas fait – 18 mois après le début de la pandémie.

La vraie raison pour laquelle les tests Covid américains ont été si constamment mauvais

Le problème des tests ne se limite pas aux tests eux-mêmes. C’est que les États-Unis n’ont jamais compris quoi faire ensuite.

Des tests antigéniques rapides qui donnent des résultats en quelques heures sont sur le marché depuis un an. Mais les États-Unis n’ont jamais pleinement exploité leur potentiel pour soutenir un programme de « dépistage et d’isolement ».

« Le dépistage rapide des antigènes a été un outil de santé publique gravement sous-utilisé », a déclaré Michaud. « Une approche axée sur la santé publique nécessiterait de nombreux tests rapides sur de nombreuses personnes. »

C’est fait. Le Royaume-Uni a annoncé en avril qu’il mettrait les tests Covid à la disposition de tous ceux qui le souhaiteraient deux fois par semaine. L’Allemagne s’est également appuyée sur des tests rapides généralisés pour revenir à la vie normale avec moins de restrictions tout en surveillant les nouveaux clusters.

Le Royaume-Uni en particulier dépasse considérablement les États-Unis en ce qui concerne le nombre de tests quotidiens effectués par habitant. Israël, qui a également intensifié les tests rapides lorsque le delta a augmenté, effectuait cinq fois plus de tests par habitant que les États-Unis, la semaine dernière. L’Allemagne, quant à elle, traite beaucoup moins de cas par habitant que les États-Unis, environ un cinquième du nombre actuellement.

L’argument contre le recours excessif aux tests antigéniques rapides est que ces tests ne sont pas aussi précis que les tests PCR de diagnostic qui prennent plus de temps à traiter. Mais certains experts soutiennent que quelques personnes en bonne santé isolées en raison d’un résultat faussement positif seraient préférables à ce que tout le monde soit isolé sous des ordres de séjour à domicile ou, à l’autre extrémité du spectre, permettant au virus d’échapper à la détection en raison de tests insuffisants.

« C’est sans ambiguïté. Tout dépistage et isolement réduit les restrictions totales que vous imposez aux gens », a déclaré Romer.

Les cas asymptomatiques manquants ont toujours été un problème pour les États-Unis, car le pays n’a jamais institué de tests au niveau de la population. Les gens ne se font généralement tester que s’ils se sentent malades et vont chez le médecin ou sur un site de test (ou, plus récemment, commandent un test à domicile).

Mais sans tests suffisants, les responsables de la santé publique ont plus de mal à suivre la propagation du coronavirus. La variante delta est plus contagieuse que les versions précédentes du virus et, comme les précédentes itérations du virus, il est possible que même des personnes présentant des symptômes légers ou inexistants puissent la transmettre à d’autres.

Si ces personnes se faisaient tester et savaient qu’elles étaient infectées, elles pourraient essayer de s’auto-isoler et d’éviter tout contact avec d’autres personnes. Mais s’ils ne le font pas, le virus peut se propager silencieusement. C’est pourquoi des experts comme Romer ont exhorté les États-Unis à tester davantage depuis le début de la pandémie, en particulier des tests groupés de la population générale, qui comprend des personnes qui ne ressentent aucun symptôme.

Mais cela ne s’est jamais produit – en partie à cause des premières luttes pour augmenter la capacité de test de l’Amérique, en partie parce que les tests n’étaient pas une priorité pour l’administration Trump, et en partie parce que les États-Unis ont remporté un tour de victoire prématuré sur Covid plus tôt cet été et ont laissé leur garde bas.

Les États-Unis ont choisi le pire moment pour avoir plus de problèmes de test Covid

Les problèmes de tests aux États-Unis remontent au début de la pandémie. Le développement de kits de test a été centralisé aux Centers for Disease Control and Prevention, et les kits initialement envoyés par l’agence étaient défectueux. L’Amérique traînait loin derrière des pays comme la Corée du Sud qui ont rapidement mis en place un programme de tests. Les États-Unis ont perdu la trace d’un nouveau virus qui se propageait bientôt dans tous les coins du pays.

Même si la capacité augmentait, les tests étaient paralysés par un gouvernement fédéral réticent. Bien que le Congrès ait affecté des millions et des millions de dollars aux tests, Trump a déclaré qu’il espérait en fait que moins de tests seraient effectués – car cela signifierait que moins de cas seraient identifiés et enregistrés. L’administration Trump a maintenu les directives de test plus limitées que les experts externes ne l’avaient dit, n’acceptant jamais de tester les personnes asymptomatiques comme l’exigerait « dépister et isoler ».

Mais les dernières erreurs étaient peut-être les plus facilement évitables. Les cas ont baissé à la fin du printemps et en été; le CDC a commencé à assouplir ses directives de masquage en mai, et le président Joe Biden a déclaré que la vie publique américaine serait relativement normale d’ici le 4 juillet.

Ce faux sentiment de sécurité a conduit à des erreurs qui laisseraient la nation lutter pour rattraper son retard lorsque la variante delta a pris le relais.

Comme le New York Times l’a rapporté récemment, Abbott Laboratories au cours de l’été a demandé à des employés de détruire ses kits de tests rapides et de les jeter parce que la demande de tests avait tellement diminué. Des travailleurs ont été licenciés et l’une des principales usines a été fermée. L’entreprise s’est efforcée de relancer sa fabrication et de réembaucher des travailleurs maintenant que la demande de tests augmente à nouveau. Le bulletin d’information d’Aspinall l’a appelé “un exemple classique d’erreur non forcée”.

La Floride a fermé certains de ses sites de test publics en mai, lorsque son nombre de cas était plus faible, et ne les a pas rouverts malgré la flambée actuelle. Les employeurs, les écoles K-12 et les universités ont généralement été réticents à adopter les tests rapides, a déclaré Michaud. Kaiser Health News a expliqué les nombreux problèmes rencontrés par les écoles du Missouri essayant de mettre en place des régimes de test plus robustes, allant de la logistique pure aux préoccupations concernant le risque que des personnes en bonne santé doivent s’isoler à certains des contrecoups généralisés auxquels sont confrontées les écoles de tout le pays qui ont ont cherché à être plus proactifs avec leurs protocoles Covid.

Toutes ces erreurs se sont combinées pour laisser les États-Unis mal préparés à suivre le virus lorsque delta a de nouveau fait monter en flèche les cas en juillet.

“Au lieu de maintenir la capacité de pointe prête à fonctionner en cas de nouvelle augmentation, les fournisseurs et les juridictions effectuant les tests ont réduit avant l’émergence du delta”, a déclaré Michaud, “ce qui signifiait que les systèmes étaient souvent pris au dépourvu lorsque les cas ont recommencé à augmenter. “

L’expansion des tests rapides à domicile devrait contribuer à augmenter le nombre de tests disponibles. La capacité de test des projets de newsletter d’Aspinall passera à 672 millions d’ici décembre 2021.

Mais c’est peut-être trop peu, trop tard – encore une fois. Les États-Unis enregistrent actuellement en moyenne 150 000 nouveaux cas par jour, ce qui en fait la deuxième pire vague de la pandémie. Ce ne sont que les cas que nous pouvons réellement compter, parce que quelqu’un a passé un test. Ce que nous ne savons pas, et ce que nous ne saurons peut-être jamais, c’est le nombre d’infections manquées.