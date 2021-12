La capacité des vaccins Covid à stimuler la protection immunitaire comparée dans une étude révolutionnaire | Sciences | Des nouvelles

Les chercheurs ont également analysé des échantillons de sang d’un groupe d’adultes non vaccinés et non infectés par COVID-19, et d’un autre groupe d’adultes non vaccinés et en convalescence.

Leurs résultats ont révélé que deux doses des vaccins Moderna et Pfizer produisaient des concentrations d’anticorps à peu près similaires, qui étaient plus de 100 fois supérieures à la quantité produite par le vaccin à dose unique Johnson & Johnson.

L’étude a également révélé que les personnes qui s’étaient remises d’infections au COVID-19 avaient des concentrations d’anticorps similaires à celles qui avaient reçu une dose unique de Moderna et de Pfizer.

Mais une analyse distincte a montré que le vaccin Johnson & Johnson était un peu plus efficace pour stimuler la production d’un type différent de cellules immunitaires, connues sous le nom de cellules T CD4.

Ils ont également examiné la capacité des vaccins à neutraliser trois variantes du virus, connues sous les noms Beta, Delta et Gamma.

