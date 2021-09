La capacité du canal du réseau Bitcoin Lightning atteint un nouveau record

in

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTg0MDcwOTgyOTQ2NzkzMzAx/unnamed-6.png

La capacité des canaux publics sur le réseau Bitcoin Lightning continue d’exploser, atteignant un nouveau record de 2 738 bitcoins.

Ce qui suit est tiré d’une édition récente de Deep Dive, le bulletin d’information sur les marchés haut de gamme de Bitcoin Magazine. Pour être parmi les premiers à recevoir ces informations et d’autres analyses du marché du bitcoin en chaîne directement dans votre boîte de réception, abonnez-vous maintenant.

La capacité des canaux publics sur le réseau Bitcoin Lightning continue d’exploser, la capacité des canaux atteignant un nouveau record historique de 2 738 BTC hier. Le Lightning Network est une solution de mise à l’échelle de couche 2 construite au-dessus de la couche de base Bitcoin, qui permet à deux pairs d’ouvrir un canal entre eux et de reporter le règlement final dans le futur.

Le livre blanc Lightning Network a été publié pour la première fois en janvier 2016 en tant qu’idée de validation de principe, car la couche de base Bitcoin a un débit limité, ce qui était et est toujours nécessaire pour maintenir le réseau suffisamment décentralisé (plus la taille du bloc est grande plus grand le coût pour exécuter votre propre nœud).

Source : Glassnode

Bien que le réseau fonctionne à l’aide de canaux de paiement ouverts entre deux pairs, les canaux publics et l’interconnectivité des nœuds permettent le routage des paiements via d’autres nœuds Lightning du réseau, qui peut choisir de manière sélective les frais facturés et à qui ils sont connectés sur le réseau.

Le Lightning Network permet également des canaux privés entre pairs, mais cet équilibre n’est pas visible.

Au cours des trois derniers mois, le Lightning Network a connu une croissance spectaculaire, très probablement en partie du fait qu’El Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie légale, le Lightning Network jouant un rôle majeur dans le processus d’intégration.

En moyenne, au cours des trois derniers mois, la capacité des chaînes publiques sur le réseau a augmenté de 12,5 BTC par jour.

Source : Glassnode

À l’instar de la couche de base Bitcoin, la meilleure solution de mise à l’échelle pour le réseau d’éclairage est la technologie sous-jacente « Number Go Up » de Bitcoin. Alors que d’autres personnes, institutions et États-nations choisissent d’adopter le réseau monétaire Bitcoin, l’offre fixe de l’actif signifie que le taux de change BTC/USD sous-jacent doit s’apprécier, ce qui lui-même augmente la capacité du réseau.

Non seulement la capacité des canaux publics devient parabolique, mais l’appréciation exponentielle du prix du bitcoin depuis que Lightning a commencé à effectuer des tests bêta de masse au début de 2018 a signifié que la capacité des canaux libellés en dollars du réseau a explosé.

Source : Glassnode

Ci-dessus se trouve la capacité des chaînes publiques en échelle linéaire et ci-dessous le même graphique en échelle logarithmique pour le contexte :

Source : Glassnode

Alors que le modèle de sécurité du réseau Bitcoin continue de passer par programmation à un modèle entièrement basé sur les frais (comme les nouvelles émissions de bitcoins tendent vers zéro), il est probable que les frais augmenteront considérablement à mesure que la demande d’espace de bloc continue d’augmenter à mesure que l’adoption du bitcoin augmente. Vous trouverez ci-dessous le ratio des revenus des mineurs provenant de l’émission de nouveaux approvisionnements par rapport aux frais de transaction au fil du temps :

Source : Glassnode

Cette tendance est très importante pour l’adoption du Lighting Network. Il est probablement vrai que de l’autre côté de l’hyperbitcoinisation, la plupart des gens ne traiteront pas à travers la couche de base Bitcoin, mais plutôt à travers des solutions de couche 2 comme Lightning.