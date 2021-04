La capitaine anglaise Sarah Hunter ignore le tag favori des Six Nations féminines ⋆ .

La capitaine anglaise Sarah Hunter ne prête aucune attention à leur étiquette en tant que favorite des Six Nations féminines.

L’Angleterre, championne en titre, se lance dans le tournoi remanié de cette année sans avoir perdu un match des Six Nations depuis que la France les a battus en 2018.

On s’attend à ce qu’ils atteignent au moins la finale, mais Hunter a insisté: «Je pense que la plus grande pression vient de nous-mêmes et des normes et attentes que nous nous fixons.

«Pas seulement du point de vue des résultats, mais aussi du point de vue de la performance.

«Nous voulons bien jouer et mettre en pratique ce que nous faisons à l’entraînement et c’est vraiment un objectif clé pour nous.

«Depuis l’automne et jusqu’en janvier, les filles s’entraînent extrêmement dur. Cela a été une grande priorité dans ces Six Nations.

«Je sais que tout le monde dit que ce sera une finale en Angleterre et en France, mais nous ne pouvons pas y prêter attention, nous devons simplement nous concentrer sur la bonne performance et j’espère que cela aura un impact sur le résultat, nous verra en tête du groupe et obtenons à la finale.

«C’est notre objectif et la norme que nous nous fixons les uns les autres. Lorsque vous êtes dans une bulle, vous oubliez le monde extérieur. »

L’Angleterre entamera sa campagne 2021 contre l’Écosse samedi, avant d’affronter sept jours plus tard, l’Italie, adversaire de la poule A.

Hunter espère affronter les Italiens après avoir été exclue du match d’ouverture alors qu’elle continue de développer sa forme physique à la suite d’une blessure à la main. Emily Scarratt sera capitaine de l’équipe en son absence.

Rachel Malcolm savoure la chance d’affronter l’Angleterre (Steven Paston / PA)

La skipper écossaise Rachel Malcolm est convaincue que son équipe peut relever le défi au parc du château de Doncaster.

«Les années précédentes, j’aurais pu penser que c’était un début décourageant contre l’Angleterre, mais cette année ce n’est tout simplement pas ce que nous pensons», a-t-elle déclaré.

«Nous sommes très heureux de nous heurter à l’une des meilleures équipes du monde et de faire de notre mieux pour l’Écosse.»

Les Six Nations ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus et son format a été réduit.

Plutôt que de jouer chaque équipe, les pays seront divisés en deux groupes et joueront deux matchs de groupe – un à domicile et un à l’extérieur – avant une finale samedi le 24 avril.