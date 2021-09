La capitaine des Barcelona Femeni, Alexia Putellas, signe un nouveau contrat jusqu’en 2024

La capitaine des Barcelona Femeni, Alexia Putellas, a prolongé son contrat avec le club de deux ans jusqu’au 30 juin 2024.

La joueuse de 27 ans est l’une des stars de la phénoménale équipe féminine et est déjà la deuxième meilleure buteuse de l’équipe de tous les temps avec 145 buts.

Alexia vient également de remporter le titre de Joueuse de l’année de l’UEFA après le triplé du Barça la saison dernière et a maintenant prolongé son séjour au Camp Nou.

Et voici ce qu’elle a à dire sur son nouveau contrat avec le Barça.

« Je suis juste heureux. C’est une journée excitante pour moi. Je me sens très bien physiquement et mentalement, avec beaucoup de désir de continuer à contribuer à l’équipe, de continuer à donner le meilleur de moi-même au club et d’essayer d’aider à rendre le meilleur club du monde encore plus grand. Nouvelle saison, nouveaux défis. Avec beaucoup d’énergie pour continuer avec mes coéquipiers le chemin que nous avons tracé.