La capitale Ricardo “Mágico” Salas et l’Américain Brandon Moore reviennent à Monterrey pour disputer des combats émotionnels à la une

A la conquête des fans de Monterrey

Avec la ferme intention de « devenir public » auprès des fans de Monterrey, Ricardo « Mágico » Salas et l’Américain Brandon Moore reviennent à Monterrey, Nuevo León, pour participer à deux championnats régionaux de deux des principales organisations mondiales de boxe.

Dans quels seront les principaux concours de l’undercard offerts en co-promotion Miura Boxing, promoteur dirigé par Manuel Garrido, et MTK Global, qui est représenté au Mexique par Mariana Caballero, “Mágico” Salas et Brandon Moore, vieilles connaissances du Monterrey fans ils chercheront à s’élever avec la victoire et ceint sur les couronnes qui seront en litige.

Le soi-disant « Magic Man », habitué à jouer de tout pour tout, sautera à la corde avec la ferme intention de remporter le championnat des poids mi-moyens de la North American Boxing Association (NABA, pour son sigle en anglais), organe subsidiaire de l’Association mondiale de boxe, face au combattant de Durango Julio « Canelito » Luna, frère de l’actuel champion du monde WBC des super poids coq Yulihan « Cobrita » Luna.

De son côté, le natif de Lakeland, en Floride, Brandon Moore, qui réalisera sa troisième performance dans la sultana del norte, de Veracruz Elvis de Jesús García, pour le championnat WBC USNBC Silver des poids lourds, face à un danger adverse comme Elvis. de Jesús García (8-2-0, 6 Ko), dans un duel qui promet de grandes émotions.

“Popeye” Martínez est de retour

Le boxeur de Durango David « Popeye » Martínez reviendra sur le territoire mexicain, après une campagne réussie à l’étranger, pour affronter Julián « El Demonio » Mendo, huit épisodes en poids welter.

Reste de l’affiche

Le boxeur sinaloan Rafael “Peque” Armenta affrontera Jorge “Demolisher” Jiménez, dans un duel convenu à six rounds dans 59.000 kilogrammes.

Luis “El Varano” Viramontes se battra avec José Luis Martínez Andrade, quatre rounds à un poids convenu de 53 000 kilogrammes.

Diego “Pato” Eligio de Monterrey affrontera Rogelio “Ricky Roger” Manríquez de Saltillo, six tours à un poids convenu de 60 000 kilogrammes.