La capitalisation boursière de 500 milliards de dollars d’Ethereum devra doubler pour investir dans Bitcoin

Ethereum (ETH) fait parler de lui depuis qu’il a atteint son nouveau record absolu en début de semaine. La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde a atteint un nouveau sommet historique (ATH) de 4350 $, même si elle est retombée à 4316 $ au moment de la rédaction de cet article, selon CoinMarketCap.

La course haussière notable d’Ethereum a porté sa capitalisation boursière au niveau de 500 milliards de dollars. L’ETH doit donc doubler cette valeur pour investir celle de Bitcoin, qui s’élève à 1,07 billion de dollars, comme l’a évoqué l’analyste de marché Lark Davis.

En outre, la dynamique à la hausse d’Ethereum provoque une augmentation de la volatilité implicite d’Ether et de Bitcoin. L’écart de volatilité implicite est généralement utilisé comme indicateur des changements à venir du marché et était auparavant de 30%. Cela signifie donc que les traders de crypto pourraient se concentrer sur Ethereum, par rapport à Bitcoin (BTC).

BTC a eu du mal à maintenir sa domination. Il est récemment tombé à 44%, soit le niveau le plus bas atteint depuis 2018.

Le voyage d’Ethereum à 5000 $

Selon le commerçant de crypto-monnaie Carl Martin, tweetant sous le pseudonyme The Moon:

“Ethereum à 5 000 $ est une question de jours.”

Beaucoup prévoient une hausse des prix vers 5000 $, comme le reconnaît Skew. Le fournisseur de données cryptographiques a expliqué:

“Les gros intérêts ouverts d’ETH s’accumulent dans la grève de 5k $”.

Le cycle haussier d’Ethereum a été soutenu par le boom des secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT). En outre, le lancement précoce d’Ethereum 2.0 a également joué un rôle central dans la tendance haussière de l’ETH.

De plus en plus d’investissements continuent d’affluer dans le contrat de dépôt Ethereum 2.0, la valeur totale verrouillée ayant atteint un record de 18,86 milliards de dollars, selon les données du fournisseur de métriques en chaîne Glassnode.

De plus, le nombre d’adresses ETH contenant plus de 0,01 pièces a atteint un ATH de 15,28 millions. Au fur et à mesure que l’horloge avance, le temps nous dira si Ethereum atteindra bientôt le prix psychologique de 5000 $.

Source de l’image: Shutterstock