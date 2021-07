La capitalisation boursière de BTC tombe en dessous de 600 milliards de dollars après que le scénario apocalyptique de GBTC ne se matérialise pas

in

La capitalisation boursière de BTC tombe en dessous de 600 milliards de dollars

L’actif numérique le plus précieux au monde a perdu environ 6% de sa valeur au cours des dernières 48 heures, et sa capitalisation boursière totale est tombée en dessous de 600 milliards de dollars.

À 30 500 $, Bitcoin se négocie actuellement près de son plus bas niveau depuis le 26 juin 2021.

La capitalisation boursière globale des monnaies numériques a atteint un creux de 1,27 billion de dollars lundi après la dernière vente massive de Bitcoin et Ethereum. ETH est resté la crypto-monnaie la moins performante du top 5 au cours des dernières 48 heures.

Ethereum est maintenant en baisse d’environ 10% dans le même laps de temps.

La règle est simple : les clients potentiels pour le bitcoin et les altcoins (y compris Ethereum) suivent avec une volatilité plus élevée. À ce stade, il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cette règle change.

Commerce bondé

Les taux de financement des contrats à terme Bitcoin ont atteint le territoire négatif le long de cette plage latérale apparemment sans fin. Cela signifie qu’un bon nombre de traders de produits dérivés s’attendent avec confiance à une baisse des prix.

Sur la base des données ci-dessus, BTC / USD a continué de fluctuer et de vent dans la zone de limite inférieure près de 30 000 $. Historiquement, il y a rarement eu un moment où des mois de tendance baissière et des taux de financement négatifs se sont résolus à la baisse. . On pourrait dire la même chose de la situation inverse.

En fait, la foule se trompe souvent sur les coups à court terme, mais corrige à long terme (d’où le dicton, “la sagesse de la foule”).

Serait-ce l’un de ces moments ?

Charge de compression courte

Comme plusieurs commerçants et influenceurs l’ont souligné, BTC / USD a clôturé l’hebdomadaire en dessous de la moyenne mobile de 20 semaines (à ne pas confondre avec la MA exponentielle), indiquant une tendance à la baisse sur la période hebdomadaire. Cependant, la clôture était marginale et laisse place à l’interprétation. Cela rend l’indicateur moins significatif et attend une confirmation supplémentaire.

Si la fourchette se maintient, la liquidité repose à la hausse, 33 500 $ étant le premier point d’intérêt pour les taureaux. Cet environnement de gamme n’exclut pas une mèche de cassure potentielle (4 heures) à l’EMA de 20 mois à 27 140 $. À mon avis, ce scénario est moins probable compte tenu de la situation des taux de financement. Comme mentionné dans une précédente newsletter, l’histoire du déverrouillage GBTC a été surestimée et ne s’est pas matérialisée dans un scénario apocalyptique.

Les taureaux Bitcoin peuvent-ils réussir ou la saison des ours se poursuivra-t-elle pendant des semaines?

Le temps dira.

Je te vois plus tard.

