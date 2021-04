La capitalisation boursière de la crypto dépasse la barre des 2 milliards de dollars en trois mois contre 1 milliard de dollars tirée par Bitcoin, Ethereum, etc.

Bitcoin avait dépassé la barre des 61000 dollars le mois dernier. (Fichier photo)

La capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a dépassé les 2000 milliards de dollars pour la première fois, Bitcoin en dominant 54,1% avec une capitalisation boursière de 1,09 billion de dollars, selon les données du crypto tracker CoinGecko. L’ajout de 1 billion de dollars à la capitalisation boursière globale s’est produit en un clin d’œil alors que la valeur a doublé, passant de 1 billion de dollars au 7 janvier 2021, au cours des trois mois suivants. CoinGecko suit la capitalisation boursière de la cryptographie depuis le 29 avril 2013, lorsque la valeur globale était de 1,66 milliard de dollars. La capitalisation boursière de 6 634 pièces suivies s’élevait à 2,03 billions de dollars au moment du dépôt de ce rapport.

La croissance est venue à la suite d’une forte reprise des prix du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres altcoins, en plus de l’intérêt croissant des investisseurs particuliers et institutionnels pour s’engager avec les crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 100%, passant de 29022 dollars le 1er janvier 2021 à près de 59000 dollars jusqu’à présent, même s’il avait dépassé la barre des 61000 dollars le mois dernier. Alors que des entreprises de Wall Street telles que Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, d’autres se sont lancées dans le bitcoin, des sociétés de paiement telles que PayPal et Square Cash ont permis à leurs clients d’acheter et de vendre du Bitcoin.

Capitalisation boursière totale de 6634 crypto-monnaies

De même, le rival de Bitcoin, Ethereum, a bondi de 184%, passant de 738 $ le jour de l’An à 2097 $ mardi. Bien que Bitcoin ait été un favori de tous les temps, c’est peut-être le buzz créé par Ethereum qui a contribué à catapulter la capitalisation boursière globale de tous les cryptos. Son utilisation au-delà du simple traitement des transactions cryptographiques, par exemple pour permettre le déploiement de contrats intelligents et d’applications décentralisées jusqu’à présent, être créé et exploité sans aucune fraude ou interférence de tiers, contrairement à Bitcoin a attiré des investisseurs.

«La tendance actuelle à la hausse de la valorisation du marché de la cryptographie est due au fait que les gens se tournent vers les altcoins comme Ether, XRP et Stellar. Simultanément, les gens apprennent également à connaître les projets (pièces de monnaie) dont l’approvisionnement est contrôlé à 80-90 pour cent par le créateur et ils présentent d’énormes pompes, dans le seul but d’attirer les investisseurs. Et cela aussi fait partie de cette économie de 2 billions de dollars dont nous parlons. En fait, de nombreuses pré-chaînes basées sur Ethereum et DOT (tirant principalement parti de la marque DOT) font d’énormes pompes de x50 et x100, cela aussi en l’absence d’un modèle commercial ou d’un produit concret », Kumar Gaurav – Fondateur et PDG sur la plate-forme de crypto-banque Cashaa, a déclaré à Financial Express Online.

Alors que Bitcoin a été le plus grand service financier au monde avec sa valeur dépassant la capitalisation boursière de Visa, Ethereum avait également récemment fait son entrée dans la liste des 10 meilleurs acteurs de services financiers au monde avec une capitalisation boursière de 243,62 milliards de dollars. La pièce était en avance sur la capitalisation boursière de la China Construction Bank, qui avait une capitalisation boursière de 210 milliards de dollars, suivie de la Banque agricole de Chine (176,31 milliards de dollars), de SoftBank (159,20 milliards de dollars) à neuf ans et de Citigroup (151,80 milliards de dollars) au numéro 10, selon les données de CompaniesMarketCap.

