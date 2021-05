La capitalisation boursière de la crypto double pour atteindre 2,3 billions de dollars en 3 mois alors que l’adoption grand public se rapproche

Paypal, Visa, Mastercard, etc., ont manifesté de l’intérêt pour Bitcoin. (Fichier photo)

Il était de 1,15 billion de dollars le 5 février 2021, lorsque Bitcoin approchait du prix de 37800 dollars et Ethereum était à 1724 dollars. Coupure jusqu’au 3 mai 2021: Bitcoin est maintenant de 53% à 58000 $, Ethereum de 83,8% à 3170 $, et la capitalisation boursière combinée de tous les cryptos a maintenant doublé. Selon les données de CoinMarketCap, la capitalisation boursière globale de 9541 pièces avait brièvement touché lundi la barre des 2,3 billions de dollars alors que l’engouement des investisseurs autour du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies se poursuivait. La capitalisation boursière totale, cependant, a légèrement reculé à 2,28 billions de dollars au moment du dépôt de ce rapport.

«Bien que cela semble être une croissance soudaine dans les trois mois, le gain de dynamique avait commencé depuis le début de 2020, lorsque de nombreuses institutions occidentales ont commencé à investir dans cette nouvelle classe d’actifs. Tesla, Facebook, Paypal, Visa, Mastercard, de nombreux fonds spéculatifs et même des institutions familiales avaient manifesté leur intérêt pour la crypto-monnaie comme couverture contre leurs investissements traditionnels. Avec l’arrivée de ces piliers de Wall Street pour soutenir l’adoption, nous pensons que nous sommes encore au début d’une grande courbe à venir », a déclaré Vikram Subbura, cofondateur et PDG de Giottus Cryptocurrency Exchange à Financial Express Online.

Les banques d’investissement telles que Morgan Stanley et JPMorgan ont également commencé à offrir à leurs clients fortunés l’accès à des fonds Bitcoin. L’intérêt institutionnel pour l’écosystème cryptographique a été l’un des principaux moteurs de sa croissance. De plus, la liste directe de l’échange crypto Coinbase le mois dernier a été un événement décisif dans la courte histoire de l’écosystème cryptographique mondial. Cela a également marqué l’acceptation croissante des crypto-monnaies dans la finance grand public. Cette étape permettrait également aux défenseurs de la cryptographie de faire pression pour la prolifération des actifs numériques.

«La capitalisation boursière du Bitcoin est passée de 700 milliards de dollars il y a trois mois à environ 1,1 billion de dollars maintenant. La capitalisation boursière d’Ethereum a également doublé, passant d’environ 180 milliards de dollars il y a trois mois à plus de 360 ​​milliards de dollars. À mon avis, lorsque nous parlons de finance décentralisée (DeFi), un grand nombre de projets ont été ajoutés à DeFi au cours du dernier trimestre. Nous avons également vu la valeur totale bloquée dans DeFi doubler au cours de cette période, passant de 35 milliards de dollars à environ 72 milliards de dollars actuellement. De plus, le marché des jetons non fongibles (NFT) a pris d’assaut le monde. De plus en plus de créations NFT ont rendu le marché plus enthousiasmé par les protocoles de financement décentralisé. Ce sont les trois principales raisons de stimuler la capitalisation boursière des cryptos », a déclaré Ashish Mehta, cofondateur de DigitX à Financial Express Online.

DeFi est un projet de financement décentralisé qui prévoit des prêts ou des emprunts sur une plate-forme décentralisée, des échanges décentralisés, des protocoles d’agriculture de rendement, une assurance décentralisée, entre autres. D’autre part, les NFT sont des œuvres d’art ou des mèmes uniques, des objets de collection sous des formes symboliques proposées sur un support d’enchères numérique intelligent soutenu par un contrat. Par exemple, une peinture numérique de l’artiste Beeple a été vendue 69 millions de dollars en mars dans le cadre d’une offre sur le marché NFT. Cependant, une majorité de gestionnaires de fonds continuent de croire que le Bitcoin est une bulle. Selon l’enquête menée en avril 2021 par les gestionnaires de fonds mondiaux auprès d’environ 200 gestionnaires de fonds institutionnels, mutuels et spéculatifs dans le monde par Bank of America, 74% des personnes interrogées pensaient que Bitcoin était une bulle tandis que seulement 16% étaient en désaccord avec la notion.

