La capitalisation boursière de la crypto-monnaie atteint 2000 milliards de dollars – vaut désormais autant qu’Apple

La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies existantes a dépassé les 2000 milliards de dollars le 5 avril, selon les données de Goingecko, grâce à la croissance impressionnante de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et d’autres altcoins en 2021.

Le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble est devenu à peu près aussi précieux qu’Apple, la deuxième plus grande entreprise au monde après le géant pétrolier saoudien Aramco.

Le jalon intervient également moins de trois mois après que le marché de la crypto-monnaie a dépassé 1000 milliards de dollars pour la première fois le 7 janvier, alors que le prix du Bitcoin était d’environ 33000 dollars.

Ces derniers mois, plusieurs catalyseurs majeurs ont poussé Bitcoin et Ethereum à se rallier fortement à de nouveaux sommets sans précédent.

Les institutions financières, comme PayPal et Visa, commencent à soutenir activement les crypto-monnaies alors que Bitcoin menait la tendance haussière du marché des crypto-monnaies.

En 2021, Bitcoin a fait face à plusieurs corrections à court terme mais est maintenant resté constamment au-dessus des 50000 $ pendant près d’un mois avec une faible volatilité par rapport aux altcoins, empêchant à la fois l’ETH et le marché des altcoins de connaître un recul sévère.

En fait, la volatilité de Bitcoin est tombée au niveau le plus bas depuis novembre 2020, le prix du BTC se consolidant entre 55000 $ et 60000 $ au cours des derniers jours.

Indice de volatilité Bitcoin (moyenne sur 30 jours). Source: Bybt.com

Au cours de la même période, le prix de l’ETH s’est redressé et a éclaté contre Bitcoin, atteignant un nouveau record au-dessus de 2000 $.

Un trader pseudonyme connu sous le nom de « Rekt Capital » a attribué la solide performance de l’ETH à la consolidation de Bitcoin sous 60 000 $. Il a écrit:

Tableau des prix BTC / USD sur 1 jour (Coinbase) avec des niveaux clés. Source: Rekt Capital, TradingView.com

Les gestionnaires de fonds et les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies sont généralement optimistes quant à la trajectoire à court et moyen terme des crypto-monnaies.

Jonathan Habicht, associé chez Moonrock Capital, a déclaré:

« Je connais tellement de gens qui n’attendent que d’augmenter leurs positions $ BTC $ ETH et Altcoin majeures lors de baisses plus importantes et ils ne sont sûrement pas les seuls. Le marché baissier n’est pas une option dans un avenir prévisible. »