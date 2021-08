La capitalisation boursière de la crypto regagne le niveau de 2 000 milliards de dollars

in

Voici les principaux titres de l’actualité crypto à ne pas manquer cette semaine

XRP atteint 1 $ lorsque GME Remittance rejoint RippleNet

L’une des plus grandes banques d’envois de fonds de Corée du Sud, Global Money Express (GME), a rejoint Ripple plus tôt cette semaine dans le cadre d’une initiative qui devrait aider Ripple à augmenter les envois de fonds entre la Corée du Sud et la Thaïlande. GME a déclaré que l’association aidera l’institution à se connecter avec les clients existants et, en même temps, ajoutera des couloirs de transfert de fonds supplémentaires dans toute la région.

Le partenariat, facilité par SBI Ripple Asia, est le dernier sur la liste des institutions financières coréennes qui ont annoncé des intégrations avec RippleNet. L’intérêt croissant de Ripple pour le corridor peut être attribué au nombre de transactions entre la Corée du Sud et la Thaïlande via RippleNet qui a augmenté deux fois en un an.

L’annonce a déclenché une flambée des prix du jeton XRP natif de Ripple. La sixième plus grande crypto-monnaie au monde a regagné le prix de 0,90 $ le 11 août avant d’atteindre brièvement 1 $ hier. XRP se négocie à 0,99 $ au moment de la rédaction. La hausse des prix a également poussé le XRP au-delà de la capitalisation boursière de 40 millions de dollars, marquant une autre étape importante pour la crypto-monnaie.

Malgré les problèmes juridiques de Ripple avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la société continue de se développer et de croître, en particulier dans la région Asie-Pacifique. La forte dynamique des clients de la région a conduit à une croissance des transactions de 130 % d’une année sur l’autre, une amélioration qui peut être attribuée aux nouveaux partenariats de Ripple.

Le Sénat américain adopte le projet de loi sur les infrastructures sans voter sur les amendements pro-crypto

Dans une tournure décevante des événements pour la communauté crypto, le Sénat américain a adopté le projet de loi sur les infrastructures avec un vote de 69 à 30 cette semaine. Le projet de loi vise à lever environ 28 milliards de dollars au cours des dix prochaines années en augmentant les exigences de déclaration fiscale pour les courtiers en crypto. Le projet de loi, s’il est mis en œuvre sous sa forme actuelle, devrait avoir de sérieuses ramifications pour les mineurs de crypto, les validateurs et les développeurs de portefeuilles.

L’industrie de la cryptographie a rejeté le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars, déclarant que la définition des courtiers dans le projet de loi est trop large. Malgré de nombreuses tentatives de lobbying, le Sénat a refusé de voter sur l’amendement de compromis bipartite qui a été introduit pour limiter ce que le projet de loi classait comme des courtiers en crypto.

Les défenseurs de la crypto-monnaie continuent de souligner que sans ajustements, le projet de loi entraverait considérablement l’innovation aux États-Unis et pousserait les sociétés de cryptographie à l’étranger, car il établit des normes de déclaration inaccessibles.

Cependant, il y a encore de l’espoir pour l’industrie de la cryptographie car la Chambre des représentants a le dernier mot pour finaliser la rédaction du projet de loi. Plusieurs membres ont déjà exprimé leur mécontentement vis-à-vis du texte actuel.

Crypto Market regagne une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars après 3 mois

La valeur totale des crypto-monnaies en circulation a atteint 2 000 milliards de dollars cette semaine après que Bitcoin a atteint le niveau de prix de 45 000 dollars. La capitalisation boursière est l’un des indicateurs clés de la santé de l’industrie de la cryptographie et le fait de récupérer le cap des 2 000 milliards de dollars après trois mois offre une preuve significative que les tendances à la baisse apparues début juin ont été surmontées.

Au cours de la semaine dernière, le marché des crypto-monnaies a augmenté de plus de 25%, ajoutant 400 milliards de dollars à sa valeur totale. La crypto-monnaie numéro un au monde se négocie actuellement à 46 272 $, une augmentation importante depuis qu’elle était évaluée à 40 946 $ la semaine dernière, entraînant une forte dynamique haussière sur le marché.

La flambée des prix du Bitcoin qui s’étend à l’ensemble du marché peut être considérée comme une indication d’une saison d’altcoin entrante. 14 des 100 principales crypto-monnaies, dont IoTeX (IOTX), WINk (WIN) Dent (DENT), Internet Computer (ICP) et Ravencoin (RVN) ont surperformé Bitcoin de plus de 3%.

Les marchés sont restés haussiers malgré les inquiétudes concernant le projet de loi sur les infrastructures du Sénat américain. La reprise peut être attribuée à l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels, à l’augmentation du financement par capital-risque pour les startups crypto et à l’accumulation cruciale de crypto par les investisseurs de détail, entre autres facteurs.

L’Inde dévoilera le modèle CBDC d’ici la fin de 2021

Le sous-gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), T. Rabi Sankar, a déclaré que la banque centrale pourrait présenter un modèle de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC), la roupie numérique, d’ici la fin de cette année. Avec des rapports sur l’interdiction imminente de la crypto-monnaie en Inde, l’intérêt pour les CBDC peut servir d’outil pour l’adoption de la blockchain et de la crypto dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

S’exprimant lors de la conférence de presse de la commission de politique monétaire qui a suivi, Sankar a expliqué que la RBI était en train d’évaluer “la portée, la technologie, la distribution et le mécanisme de validation” de la CBDC. En outre, il a ajouté que la banque centrale travaillait sur une stratégie de mise en œuvre progressive de la roupie numérique afin d’assurer peu ou pas de perturbation du système bancaire indien.

L’Inde est le dernier d’une liste de gouvernements qui ont commencé à travailler activement pour développer leurs propres monnaies numériques. L’Union européenne a récemment publié le rapport Euro Digital évaluant les options de conception qui pourraient permettre l’interopérabilité de la CBDC avec ECB Fiat Systems, tandis que les États-Unis sont également en train de lancer des projets pilotes pour le dollar numérique.

Poly Network Hacker restitue tous les fonds volés après avoir exécuté la plus grande attaque DeFi connue

Dans une attaque alarmante contre le monde DeFi, des pirates informatiques inconnus ont exploité le protocole cross-chain Poly Network et ont supprimé un total de 600 millions de dollars d’actifs de Binance Chain, Ethereum et Polygon. L’attaque, causée par une vulnérabilité entre les appels de contrat, est le plus grand exploit DeFi à ce jour.

Dans un développement surprenant, les pirates ont contacté l’équipe Poly Network via les journaux de transactions sur Ethereum et ont exprimé leur désir de restituer la plupart des fonds volés. Le projet a annoncé que les actions constituaient un « comportement de chapeau blanc ». Jusqu’à présent, le pirate informatique a restitué près de 258 millions de dollars des actifs cryptographiques volés avec des négociations en cours avec l’équipe Poly concernant le reste.

Au fur et à mesure que la popularité de l’industrie DeFi a augmenté, les attaques de pirates informatiques bénéficient d’avantages intéressants pour l’exécution de violations du protocole DeFi.

https://coinjournal.net/news/weekly-report-crypto-market-cap-regains-2-trillion-level/