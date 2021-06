La capitalisation boursière de la plateforme EYFI Yield Farming atteint 108 millions de dollars en 24 heures et domine le monde en tant que meilleurs joueurs de Crypto

Photo de Lex Photography sur Pexels.com

EYFI Finance a terminé un tour de largage gratuit à travers sa 1ère étape, c’est la plate-forme d’agriculture intelligente Defi. La capitalisation boursière actuelle du jeton EYFI est de 108,2 millions de dollars, atteinte en 24 heures. Le premier tour de la société des principaux fonds blockchain, dont Black Edge Capital, AU21. Genesis Block Ventures, Spark Digital, Solidity Ventures, MoonWhale et Morningstar Ventures.

EYFI Finance vise à réduire la barrière à l’entrée pour les producteurs de rendement et les fournisseurs de liquidités, en ouvrant le monde DeFi à ces deux groupes distincts de personnes qui ne maîtrisent pas les compétences nécessaires pour créer des stratégies ou détiennent un faible volume de fonds pour participer. dans le monde DEFI.

Déjouer Defi avec Smart Yield Farming

Avec l’engouement pour l’agriculture à rendement intelligent EYFI qui a pris d’assaut le monde DeFi au cours des 12 derniers mois, le nombre et la complexité des fermes de rendement ont grimpé en flèche, tout comme le nombre de blockchains qui prennent désormais en charge l’extraction de liquidité. Cependant, l’agriculture n’est pas pour les timides ou les averses à la technologie : c’est une activité dangereuse qui nécessite de négocier des APY en constante fluctuation, d’atténuer les pertes impermanentes, de supporter le risque de contrat intelligent et d’entrer et de sortir fréquemment de positions.

Sur le papier, l’agriculture de rendement EYFI semble être un moyen simple de gagner un revenu passif à partir de vos avoirs cryptographiques. En pratique, exécuté dans un environnement périlleux où une seule erreur peut s’avérer coûteuse. C’est là qu’EYFI Finance entre en jeu : en utilisant le succès éprouvé du trading social, la plate-forme maximise les avantages en permettant aux humbles investisseurs et agriculteurs de générer plus facilement un rendement constant, quel que soit leur niveau de capacité.

Cet objectif sera atteint en réunissant les fournisseurs de liquidités et les producteurs de rendement sur l’EYFI Finance. plate-forme, où les stratégies de trading intelligentes gamifiées inciteront les participants à travailler ensemble et à récolter le butin. EYFI Finance fera pour l’agriculture à rendement intelligent ce que le trading social (ou «copie») a fait pour le trading de crypto-monnaie.

Le co-fondateur et PDG d’EYFI Finance a déclaré : « Nous sommes très heureux de voir notre vision prendre vie, je pense que ce qui est si spécial dans notre projet, c’est que tous ceux qui y travaillent seront aussi un avenir. utilisateur une fois que nous lançons. Ce n’est pas quelque chose que vous voyez sur tous les projets, et je pense que cela en dit long sur ce que nous essayons de construire ici.

« Nous sommes ravis de nous associer à EYFI Finance pour apporter le commerce social à DeFi. La croissance de l’industrie DeFI a été époustouflante, mais l’expérience est toujours difficile pour de nombreux nouveaux utilisateurs. EYFI Finance résout ce problème avec des stratégies personnalisables et le « copy farming » simplifie la prise de décision pour l’utilisateur commun. Nous sommes impatients de développer le produit et de développer l’ensemble de fonctionnalités avec eux.

Les fonctionnalités clés comprendront :

EYFI Copier l’agriculture: Apprenez et auto-investissez sur les dernières opportunités agricoles en suivant les meilleurs agriculteurs et en parcourant le classement EYFI Finance.Bâtisseur de stratégie: Interface glisser-déposer pour planifier et optimiser facilement différents scénarios agricoles.Réputation des agriculteurs sur la base des résultats prouvés de l’APY et des antécédents historiques.Réputation des investisseurs permettra aux meilleurs participants de débloquer des niveaux supplémentaires et d’accéder aux meilleures opportunités alpha.Récompenses tokenisées pour les meilleurs agriculteurs et fournisseurs de liquidités.Piscines non dépositaires d’économiser du gaz substantiellement en mutualisant les investissements avec d’autres investisseurs utilisant les mêmes protocoles.

À propos:

EYFI Finance a débuté en juin 2021, au début de l’engouement pour l’agriculture de rendement EYFI, avec une vision très claire d’apporter la simplicité du « copy trading » au monde complexe de DeFi Yield Farming. Une initiative née d’une réelle nécessité, les fondateurs d’EYFI Finance sont des passionnés de DeFi d’Israël, de Chypre, d’Ukraine et de Londres avec une véritable passion pour démocratiser l’agriculture de rendement et aider les utilisateurs de crypto du monde entier à se tenir au courant de l’évolution constante de l’espace de l’agriculture de rendement. .

