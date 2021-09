La capitalisation boursière de l’USDC atteint 30 milliards de dollars

27 sept. 2021 13:34 UTC

| Mis à jour:

27 sept. 2021 à 13:34 UTC

Par Clark

Au 25 septembre 2021, il y avait 129,3 milliards de dollars d’actifs stables qui représentent 6,54 % de l’économie de la cryptographie. Le deuxième plus grand stablecoin par évaluation boursière, l’USDC, a vu sa capitalisation augmenter considérablement, atteignant plus de 10 milliards de dollars en 125 jours.

Depuis mai, la capitalisation boursière de l’USDC a augmenté de 54 %

Ces derniers temps, Bitcoin.com News a fait état de l’expansion du tether (USDT) car la capitalisation de l’USDT est proche de 70 milliards de dollars aujourd’hui car l’offre a augmenté de 1 500% en 5 ans. À la suite de ce rapport, notre bureau de presse a rendu compte du stablecoin redistribué appelé DAI, émis par le projet Makerdao. La capitalisation de DAI a augmenté de plus de 800% en 12 mois et aujourd’hui, le total agrégé de tous les DAI existants s’élève à 6 milliards de dollars.

Désormais, la deuxième plus grande pièce de monnaie stable par capitalisation, la pièce de monnaie USD (USDC), n’a augmenté considérablement que dans un passé proche en à peine quatre mois pour atteindre 30,9 milliards de dollars. L’USDC est émis par le syndicat Center qui est une diode semi-conductrice par Circle Money, et Coinbase est également un membre du syndicat Center. Le 23 mai 2021, la valorisation boursière de l’USDC était d’environ 20 milliards de dollars. 4 mois plus tard, l’évaluation de l’USDC a vu un ajout de 10 milliards de dollars au projet. C’est une augmentation de cinquante-quatre par rapport au 23 mai, et les statistiques sur 30 jours indiquent une augmentation d’environ 14,1%.

La capitalisation boursière de l’USDC Stablecoin représente 1,5% de l’ensemble de l’économie cryptographique

L’USDC est un stablecoin populaire depuis un certain temps, car les gens utilisent l’actif pour se protéger contre la volatilité, tirer parti de l’actif pour les applications de finance décentralisée (defi), et plus encore. Au moment de la rédaction de cet article, alors que l’économie crypto vaut 1,97 billion de dollars, l’USDC représente 1,56% de la valorisation de l’économie crypto.

Le jour de Sabbatum, l’USDC contrôle environ 3 milliards de dollars en volume de commerce international. alors que généralement, l’USDC a peu ou pas de fluctuation en raison de son arrimage à l’USD, il sera toujours de 0,98 $ à 1,02 $ par jeton. Le 8 mai 2019, l’USDC a changé pour 1,17 $ par jeton, car il était 14,6% plus élevé ce jour-là.

Alors que Tether et USDC sont les rois de l’économie stablecoin aujourd’hui, plusieurs jetons stablecoin alternatifs montent dans l’échelle. À titre d’exemple, le wault usd (WUSD) a augmenté de 55,2 % en trente jours, le billet vert celo (CUSD) a connu une augmentation de 47,4 % et la valorisation boursière du dollar de la paix (USDP) a bondi de 26,4 % le mois dernier.

Clark

Chef de la technologie.