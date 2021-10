La capitalisation boursière de Shiba Inu atteint 16 milliards de dollars, dépassant Bitcoin Cash et Litecoin.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est restée au-dessus du niveau important de 2,5 billions de dollars la semaine dernière. Alors que Bitcoin, Ethereum et Binance Coin ont enregistré des gains marginaux au cours de la semaine dernière, Shiba Inu a grimpé de plus de 40% au cours de la période mentionnée. En raison du dernier pic, la capitalisation boursière de SHIB a dépassé les principaux actifs numériques, notamment Chainlink, Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH). Shiba Inu est désormais le 13e actif de crypto-monnaie le plus précieux au monde.

Shiba Inu est de +26% au cours des dernières 24 heures.

« Shiba Inu est à +26% au cours des dernières 24 heures alors que le reste des marchés de la cryptographie est pour la plupart à plat. Le jeune, l’actif en hausse continue de pomper étrangement en tandem avec des moments de négativité de la foule et des commentaires douteux », a souligné la plate-forme d’analyse cryptographique Santiment. Le sentiment général du marché autour de la crypto-monnaie est positif depuis le début de 2021. Le jeton meme est resté la crypto-monnaie la plus performante parmi les 20 premières au cours des neuf premiers mois de 2021. Certains grands investisseurs institutionnels ont également commencé à considérer Shiba Inu comme un bon outil. pour la diversification du portefeuille.

La capitalisation boursière de Shiba Inu se rapproche du Dogecoin.

Plus tôt hier, Shiba Inu a atteint le niveau de prix de 0,000044 $, son plus haut niveau jamais enregistré. La pièce meme a commencé cette année avec une capitalisation boursière de quelques millions de dollars. Connu sous le nom de « Dogecoin Killer », SHIB a été créé en 2020. La capitalisation boursière de Shiba Inu se rapproche du Dogecoin. Plusieurs bourses numériques de premier plan ont commencé à répertorier les pièces sociales pour répondre à la demande croissante des clients. La popularité croissante de ces types de jetons sociaux a beaucoup contribué à la croissance globale de Shiba Inu en 2021. Le bond significatif de 40 % de SHIB au cours des sept derniers jours montre que la crypto-monnaie a le potentiel de devenir le jeton meme le plus précieux au monde. .