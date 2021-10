La capitalisation boursière de Tesla dépasse désormais les 5 premières entreprises de l’ESB réunies ; La fortune d’Elon Musk augmente de 36 milliards de dollars

Tesla a plus de valeur que les 5 plus grandes sociétés cotées en bourse de l’ESB réunies. (Photo : REUTERS)

La Tesla d’Elon Musk a franchi une nouvelle étape lundi, franchissant la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, alors que le cours de l’action a grimpé de 12,66% à la suite d’une commande massive du géant de la location de voitures Hertz. Avec cette augmentation de la capitalisation boursière, Tesla a plus de valeur que les 5 plus grandes sociétés cotées de l’ESB réunies. Parallèlement à la hausse du cours de l’action Tesla Inc, la valeur nette d’Elon Musk a également grimpé de 36 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaires, étendant son avance en tant que personne la plus riche du monde devant Jeff Bezos d’Amazon.

Capitalisation boursière Tesla supérieure à RIL, TCS et plus

La capitalisation boursière de Tesla sur l’indice NASDAQ s’élevait à 1,02 billion de dollars à la clôture, le cours de l’action s’établissant à 1 024,86 $ par action. Pendant ce temps, la capitalisation boursière combinée des 5 sociétés d’ESB les plus précieuses s’élève à Rs 51,67 lakh crore ou 688 milliards de dollars (1 $ = Rs 75,02). Cela inclut Reliance Industries Limited (RIL) de Mukesh Ambani, la société la plus valorisée sur l’ESB avec une capitalisation boursière de Rs 16,50 lakh crore.

Les autres sociétés de l’ESB dont la capitalisation boursière a été éclipsée par Tesla incluent Tata Consultancy Services avec une capitalisation boursière de 12,91 lakh crore, HDFC Bank à Rs 9,17 lakh crore, Infosys à Rs 7,24 lakh crore et ICICI Bank avec une capitalisation boursière de Rs 5,8 lakh crore.

Depuis la fin mai de cette année, le cours de l’action Tesla a grimpé de 64%. Atteignant lundi un sommet de 1 045 $ par action en 52 semaines. La hausse actuelle de l’action est intervenue après que Hertz Global Holdings a remis à Tesla sa plus grosse commande jamais réalisée de 100 000 voitures électriques. Selon ., la commande concernera principalement le modèle 3, qui est également le véhicule le plus vendu en Europe. Bien que P/EPS dilué avant extra (suivi), Tesla est évalué à 296,2x, mais les analystes restent constructifs sur le titre, la plupart des analystes recommandant aux investisseurs de « conserver » le titre, selon les données fournies par S&P Capital IQ.

Elon Musk conforte sa position de personne la plus riche

Elon Musk a étendu son avance sur Jeff Bezos en tant que personne la plus riche du monde de 96 milliards de dollars alors que sa valeur nette a grimpé à 289 milliards de dollars, ajoutant 36 milliards de dollars en une seule journée. Jusqu’à présent cette année, Elon Musk a ajouté 119 milliards de dollars à sa valeur nette. Pendant ce temps, la valeur nette de Jeff Bezos s’élève à 193 milliards de dollars, après avoir perdu 751 millions de dollars lundi.

