La capitalisation boursière de Tether (USDT) dépasse le milliard, la majorité émise sur Tron Blockchain

Alors que le prix du Bitcoin atteint un nouveau sommet historique de 67 000 $, la capitalisation boursière du plus grand stablecoin, Tether (USDT), a dépassé les 70 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La majorité de l’offre de 70 milliards de Tether, 51,42%, est émise sur la blockchain Tron (TRX) à près de 36 milliards, suivie par Ether qui a 33,85 milliards d’USDT circulant sur sa blockchain.

Le reste de l’offre de l’USDT est dispersé sur d’autres blockchains, notamment Omni, Solana, Algorand, EOS, Liquid et SLP.

Après avoir augmenté de 41,7 milliards au premier semestre de cette année pour atteindre près de 63 milliards, l’offre de Tether a connu une pause jusqu’au début du mois d’août. Après avoir ajouté 8 milliards le mois prochain, la croissance de l’offre de Tether s’est à nouveau arrêtée depuis le début du mois dernier, pour revenir à l’action en octobre alors que les commerçants et les investisseurs tentent de chasser les taureaux.

La domination de l’USDT, cependant, est en baisse depuis juin de l’année dernière, alors qu’elle était juste au-dessus de 86 %. Au cours des 17 derniers mois, la domination stable de Tether a perdu 30% de sa part pour se situer désormais à 56,8%. Une grande partie de cela a été perdue au profit de l’USDC de Circle, dont la part de marché est passée de 8% à 25,7%.

Au milieu de cette croissance, le vendeur à découvert Hindenburg Research a lancé un programme de « prime » d’un million de dollars pour obtenir des informations sur la société stablecoin.

« Nous sommes convaincus que Tether devrait divulguer pleinement et complètement ses avoirs au public. » « En l’absence de cette divulgation, nous offrons une prime de 1 million de dollars à quiconque peut nous fournir des détails exclusifs sur les réserves supposées de Tether. »

Fondateur Nathan Anderson Hindenburg

Hindenburg a également déclaré qu’il ne détenait aucune position longue ou courte sur Tether, Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie.

« Cette cascade de Hindenburg Research est une tentative pathétique d’attirer l’attention », a répondu Tether dans un communiqué.

« Tether abhorre et dénonce leurs actions et leurs motivations transparentes. »

Quelques jours avant l’annonce de Hindenburg, le régulateur américain des matières premières a infligé à Tether une amende de 41 millions de dollars pour avoir faussement déclaré que l’USDT était entièrement adossé à la monnaie fiduciaire. Tether n’a ni admis ni nié l’acte répréhensible.

Récemment, le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network a également déclaré que Tether émettait de nouvelles pièces stables en échange de garanties sous forme de crypto, comme le bitcoin, dans le cadre de son programme de prêt.

« Si vous leur donnez suffisamment de garanties, des garanties liquides, Bitcoin, Ethereum, etc. . . ils s’y opposeront », a déclaré le PDG Alex Mashinsky. « Un nouvel USDT est émis pour de tels prêts », puis détruit lorsque le prêt est remboursé « de sorte qu’il n’augmente pas de manière permanente l’USDT en circulation ».

Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a rapporté que Celsius avait emprunté pour 1 milliard de dollars en USDT à Tether.

Mashinsky, quant à lui, a précisé que les prêts de l’USDT sont généralement surdimensionnés d’au moins 30 %.

«Nous avons un petit groupe de clients sélectionnés qui empruntent des USDT en échange d’une garantie. Ces prêts sont garantis par des garanties détenues par Tether, représentant bien plus de 100 % du produit du prêt et rapportent des intérêts mensuels », a déclaré Tether à FT, ajoutant :

«Cette pratique est commune à d’autres émetteurs de stablecoin. Ce prêt est effectué de manière étroite, efficace, sûre et rentable. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.