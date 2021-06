La capitalisation boursière des crypto-monnaies tombe en dessous de 1,4 billion de dollars au milieu d’une nouvelle tendance à la baisse

in

Le marché des crypto-monnaies a subi une perte massive ces dernières semaines, les prix des crypto-monnaies chutant au moindre commentaire négatif. En conséquence, l’ensemble du marché saigne des pertes d’aujourd’hui, poussant la capitalisation boursière de la cryptographie en dessous de 1,40 billion de dollars (1,01 billion de livres sterling). Cette baisse signifie que le secteur de la cryptographie atteint environ la moitié de sa valeur en quelques semaines.

Selon les données de CoinMarketCap, le montant d’argent bloqué sur le marché des crypto-monnaies a culminé à 2,60 billions de dollars (1,88 billion de livres sterling) le 12 mai. Cependant, le marché n’a pas failli maintenir cette valeur, car il a perdu environ 1,35 billion de dollars au cours des 12 prochains jours pour atteindre 1,25 billion de dollars. Alors que le marché a tenté de récupérer ces pertes au cours des quatre dernières semaines, il n’est allé que si loin avant de retomber à 1,33 billion de dollars au moment de la rédaction.

Rien qu’au cours des dernières 24 heures, l’ensemble du marché de la crypto a perdu 5,63 % de sa valeur, car la plupart des crypto-monnaies continuent de détenir des bougies rouges. Par exemple, Bitcoin (BTC/USD), la crypto leader par capitalisation, se négocie actuellement à 32 453,79 $ après avoir perdu 3,55% au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre dénote une baisse de 49,83% par rapport aux plus hauts historiques de la devise, 64 863,10 $. À l’heure actuelle, le montant d’argent bloqué en BTC est de 605 milliards de dollars.

Les baleines continuent d’accumuler des crypto-monnaies malgré la forte baisse

De multiples facteurs alimentent les mauvaises performances du marché des crypto-monnaies. Le glissement a commencé lorsque la Chine a réitéré que le commerce de crypto-monnaie dans le pays est toujours interdit et interdit aux institutions financières de participer au secteur de la crypto-monnaie. En dehors de cela, le pays s’apprête à restreindre l’exploitation minière BTC, des provinces telles que le Sichuan et Xianjing ordonnant aux sociétés d’électricité de cesser de fournir de l’électricité aux fermes minières BTC. En conséquence, le taux de hachage du BTC a considérablement chuté, forçant le prix de la pièce à baisser encore plus.

En plus de cela, Elon Musk, le PDG de Tesla, a joué un rôle majeur dans le déclenchement d’un marché baissier après avoir annoncé que la société avait suspendu les paiements BTC jusqu’à ce que les mineurs commencent à utiliser des sources d’énergie plus durables.

Alors que le marché des crypto-monnaies fonctionne de manière déplorable en ce moment, cela n’a pas empêché les baleines d’accumuler des actifs numériques. Selon les données de Santiment, une société de cryptanalyse, il existe un schéma d’accumulation parmi les détenteurs de baleines (portefeuilles contenant au moins 1 000 BTC). La société a également noté que les utilisateurs de BTC de niveau intermédiaire (ceux qui ont entre 10 et 1 000 BTC) ne sont pas déconcertés par le récent crash du marché des crypto-monnaies.

