La capitalisation boursière totale de la crypto affiche un nouveau record au-dessus de 1,9T $

Au milieu d’une autre tendance haussière sur les marchés de la crypto-monnaie, la capitalisation boursière totale de la crypto a battu un nouveau record historique à peine 2 billions de dollars.

La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies a dépassé 1,9 billion de dollars le 31 mars, selon les données des principales ressources de surveillance cryptographique telles que CoinGecko et CoinMarketCap. La capitalisation boursière totale a atteint 1,99 billion de dollars plus tôt dans la journée, atteignant un nouveau record absolu.

Capitalisation boursière totale depuis juillet 2017. Source: CoinMarketCap

Suite à une correction ultérieure, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a légèrement diminué, tombant à 1,89 billion de dollars au moment de la rédaction de cet article.

En atteignant son nouveau sommet historique, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a dépassé la capitalisation boursière du géant pétrolier et gazier Saudi Aramco, la deuxième société la plus précieuse au monde en termes de capitalisation boursière après Apple. Selon les données de TradingView, la capitalisation boursière de Saudi Aramco s’élève à environ 7 billions de rials saoudiens, soit 1,86 billion de dollars au moment de la rédaction de cet article.

Après avoir dépassé la capitalisation boursière de l’action Google à plus de 1,4 billion de dollars en février, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a continué de faire basculer les plus grandes entreprises du monde, notamment Amazon et Microsoft. Au moment de la publication, les capitalisations boursières respectives d’Amazon et de Microsoft sont de 1,5 billion de dollars et de 1,7 billion de dollars.