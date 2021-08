La capitalisation boursière totale de la crypto repasse au-dessus de 2 000 milliards de dollars, le FUD n’est plus qu’un lointain souvenir Crypto new media

in

La capitalisation boursière totale de la cryptographie a dépassé les 2 000 milliards de dollars hier, atteignant un sommet de 12 semaines dans le processus. Cela survient alors que le leader du marché, Bitcoin, vise 50 000 $, un niveau jamais vu depuis le lancement du FUD juste avant la saison estivale.

Cette période était pleine d’inquiétudes quant au retour de « l’hiver crypto ». Mais les solides performances au cours des dernières semaines ont mis de côté ces inquiétudes, confirmant que le deuxième tour du marché haussier est en marche.

FUD être parti

Tout a commencé avec Elon Musk qui a tiré la sonnette d’alarme sur les dommages environnementaux causés par l’exploitation minière de Bitcoin. Il a par la suite retiré BTC comme option de paiement Tesla.

Récemment, lors de la conférence ฿ Word, il a déclaré qu’il réexaminerait cette décision et rétablirait éventuellement le BTC en tant qu’option de paiement, sous réserve de la confirmation que les sources renouvelables représentent 50% ou plus du processus d’extraction.

Mais certains disent que le mal à sa réputation a déjà été fait. Surtout compte tenu de son trolling de la communauté Bitcoin pendant cette période difficile.

Peu de temps après, dans ce qui semblait être une attaque coordonnée, la Chine a commencé à appliquer une répression cryptographique dans le pays. Alors que les autorités avaient fait des cascades similaires dans le passé, cette fois-ci, c’était différent. Cette fois, la fermeture forcée des opérations minières dans les provinces du Sichuan, du Henan, du Gansu et de l’Anhui a montré que le PCC était mortellement sérieux.

Bitcoin a plongé jusqu’à 29 800 $ à l’arrière de cela, une baisse de 55% par rapport à son sommet historique de 64 000 $. Le taux de hachage a également chuté.

Mais tout comme Musk (semble) avoir fait marche arrière, le China-FUD semble également s’être éteint.

Bitcoin a depuis enregistré un gain de 60% par rapport aux creux, et le taux de hachage se redresse également, les États-Unis et le Kazakhstan bénéficiant de l’exode minier chinois.

Les marchés de la crypto montrent de la force

Bien que la capitalisation boursière totale de la cryptographie soit actuellement de 2 000 milliards de dollars, il lui reste encore 500 milliards de dollars de moins que son pic d’avant le FUD.

Source : coinmarketcap.com

Après avoir atteint un creux de 1,2 billion de dollars à la mi-juillet, une riposte des taureaux voit une forte reprise apportant un optimisme renouvelé pour ce que Ran Neuner, PDG et co-fondateur d’OnChain Capital, pense être la plus grande course de taureaux de notre vie.

« Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais nous sommes sur le point de voir le plus gros taureau de notre vie. »

Au cours des sept derniers jours, les performances remarquables des grandes capitalisations ont vu le XRP augmenter de 58%, Solano 57% et Cardano également fondre avec un gain de 48%. Comme toujours, le maintien de cette forme de forme dépend de ce que Bitcoin fera.

Avec beaucoup d’appels à un objectif de prix de fin d’année BTC de 100 000 $, en conjonction avec une domination BTC plongeante, les étoiles semblent alignées pour que Neuner soit correct avec son appel.

