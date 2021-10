La capitalisation boursière totale de la crypto s’approche d’un niveau record, la domination de Bitcoin glisse

Capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Source : Coingeko.com

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a franchi aujourd’hui la barre des 2,5 billions de dollars, et c’est pour la première fois depuis mai à une courte distance de son sommet historique de 2,57 billions de dollars atteint le même mois. Pendant ce temps, la domination du bitcoin (BTC) est plus faible aujourd’hui que lorsque le prix de la pièce a culminé à la mi-avril.

La barre très importante de 2,5 billions de dollars a été atteinte après que le marché de la cryptographie ait enregistré des gains importants ces derniers jours, la capitalisation boursière ayant augmenté de 110 milliards de dollars depuis mercredi seulement.

De plus, le jalon d’aujourd’hui signifie également que la capitalisation boursière de tous les actifs cryptographiques a augmenté de plus de 30 % en un peu plus de deux semaines, passant de 1,84 billion de dollars le 29 septembre à 2,44 billions de dollars à midi UTC le 15 octobre.

L’augmentation de la capitalisation boursière a fait suite à de fortes hausses du prix du bitcoin, aidée par les informations selon lesquelles le Commission des valeurs mobilières des États-Unis La SEC devrait autoriser la cotation du premier fonds négocié en bourse (ETF) adossé à des contrats à terme sur bitcoins aux États-Unis la semaine prochaine.

Pendant ce temps, il convient de noter que la domination du bitcoin dans la valorisation globale du marché de la cryptographie est plus faible aujourd’hui qu’elle ne l’était lors du record historique atteint par le prix du bitcoin en avril. À l’époque, la part de Bitcoin sur le marché de la cryptographie était d’environ 54%. À ce jour, la domination du bitcoin est d’environ 44% à 46% (selon le fournisseur de données), après avoir été relativement stable à environ 40% depuis la mi-mai.

La domination légèrement plus faible de Bitcoin cette fois-ci indique que davantage d’altcoins voient leur capitalisation boursière augmenter. Cependant, il est également important de noter que le nombre d’altcoins est en constante augmentation, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, réduit la part du bitcoin sur le marché de la crypto.

Actuellement, le site Web de suivi de crypto CoinGecko répertorie 9 749 pièces et jetons différents dans le cadre du marché total de la crypto.

La domination du Bitcoin. Source : TradingView

Commentant les derniers mouvements de prix sur le marché des crypto-monnaies, Ruud Feltkamp, ​​​​PDG du robot de trading de crypto-monnaies Cryptohopper, attribué une grande partie des gains à la performance historiquement bonne observée en octobre.

« Octobre est presque toujours un bon mois historiquement, et cette année est très similaire à 2017. Avant que Bitcoin ne brise son ATH, il a toujours eu du mal à franchir la grande résistance en premier. Cependant, une fois rompu, ce sera une longue route volatile vers le sommet. En 2017, le pic se situait entre Noël et le jour de l’An. Est-ce que cette année sera la même ? Je pense que oui », a écrit Feltkamp dans un commentaire envoyé par e-mail.

