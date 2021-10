La capitalisation de Shiba Inu enregistre une baisse surprise et perd plus de 600 millions de dollars en une heure

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le prix du Shiba Inu a chuté de plus de 8% en très peu de temps, ce qui coïncide avec un volume de ventes élevé enregistré dans les principales bourses.

***

Le jeton controversé inspiré de Dogecoin (DOGE) qui opère sur le réseau Ethereum, Shiba Inu (SHIB), a enregistré une chute brutale de son prix il y a quelques heures, ce qui a entraîné des pertes de plus de 600 millions de dollars sur son marché de capitalisation mondial. .

Selon les données publiées dans notre section CryptoMarkets, en un peu plus d’une heure d’opérations de trading, le jeton SHIB a perdu environ 8% de son prix, enregistrant un prix de 0,00002721 USD au moment de la publication.

Selon des rapports publiés par d’autres médias, la baisse la plus prononcée a eu lieu entre 10h49 et 11h09, où la monnaie numérique a perdu plus de 6% de son prix, générant une baisse de la capitalisation mondiale de la monnaie numérique qui est passé de 11 220 millions de dollars US à 10 610 millions de dollars US en seulement 20 minutes d’opérations commerciales.

Evolution du prix du Shiba Inu ce 14 octobre

Le cas de Shiba Inu

Comme nous l’avons indiqué dans les éditions précédentes, le Shiba Inu apparaît comme l’un des cas les plus intéressants en termes d’évolution commerciale d’un token dans des délais très courts.

Après l’annonce de son incorporation officielle aux listes commerciales de Coinbase et Coinbase Pro, le prix du token a commencé à augmenter fortement, atteignant des bénéfices de plus de 300% en seulement une semaine d’opérations commerciales.

Cependant, après s’être remarquablement approché des sommets historiques enregistrés il y a des mois, le prix du jeton SHIB a chuté de manière surprenante, et bien qu’au moment de la publication, il se soit partiellement rétabli, la chute récente semble refléter un volume important de ventes, en particulier au cours de la dernière les heures. Cela pourrait être interprété comme une tentative de garantir des bénéfices par les investisseurs, en particulier à la lumière du fait que la pièce a connu une forte augmentation ces dernières semaines.

Postes trouvés

Même si personne ne met en s’effondre.

Gardez à l’esprit que Shiba Inu a déjà connu une forte baisse lorsque les responsables du projet ont envoyé la moitié des fonds en circulation dans le portefeuille du co-fondateur et développeur principal d’Ethereum, Vitalik Buterin, que ce dernier a fait don à des organisations pour la lutte. contre le COVID -19 en Inde.

Bien que ce dernier ait porté un coup dur à la monnaie numérique, il semble qu’il ait reçu un second souffle tout au long de ce mois, en combinaison entre les messages publiés par Elon Musk et son incorporation dans les listes commerciales d’échanges réputés.

Parallèlement à ce qui précède, les passionnés du projet font campagne sur les réseaux sociaux précisément pour promouvoir l’adoption du jeton. Pendant ce temps, son équipe de développement continue de travailler pour mettre en œuvre les plans proposés dans la feuille de route Shiba Inu.

Lecture recommandée

Source : Finbold, CryptoMarkets, Archives

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash