La capitalisation des crypto-monnaies a atteint un niveau record de 2,6 billions de dollars

Cette semaine, les crypto-monnaies ont atteint un niveau record de 2,614 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cela a été alimenté par une remontée des prix des crypto-monnaies et le lancement du premier fonds d’investissement négocié en bourse (ETF) Bitcoin de ProShares « BITO » mardi de la semaine dernière.

Ce record de volume de marché est survenu lorsque le prix du Bitcoin a récemment atteint un nouveau record historique de 66 974 $.

Les fonds communs de placement négociés sur Bitcoin ETF ont dominé le marché la semaine dernière, avec une part de 98% de toutes les transactions liées aux crypto-monnaies.

Le marché des crypto-monnaies a atteint un nouveau record dans sa capitalisation boursière de 2,614 milliards de dollars. Source : CoinMarketCap

Ce phénomène de marché est le résultat de médiations entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les investisseurs. Permettre à un ETF Bitcoin d’être coté à la bourse des États-Unis et par conséquent d’attirer un grand nombre d’investisseurs intéressés par les crypto-monnaies.

Le 19 octobre, le premier ETF Bitcoin développé par ProShares est devenu public à la Bourse de New York sous le symbole « BITO ». Après 8 ans de dépôt auprès de la SEC. Au cours de ses 4 premiers jours, l’ETF « BITO » a levé plus de 3,5 milliards de dollars.

Ethereum suit le chemin du Bitcoin

La semaine dernière, Ethereum a également atteint un nouveau prix maximum, se positionnant à 4 361 $, le 21 octobre.

Cependant, bien que le prix de l’Ethereum ait augmenté, d’importants fonds de la crypto-monnaie ont été extraits pour la troisième semaine consécutive. Le total des fonds retirés d’Ethereum était de 1,4 million de dollars, la semaine dernière.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix Ethereum s’élève à 4 198,58 $. Source : CoinMarketCap

De même, d’autres altcoins ont également connu de fortes augmentations de leurs volumes de marché, parmi lesquels se distinguent solana (SOL) avec un volume hebdomadaire de 8,1 millions de dollars, ADA de Cardano avec 5,3 millions de dollars et la devise de l’échange Binance (BNB). 1,8 million de dollars.

L’ETF VanEck se prépare à entrer sur le marché

Le VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) sera bientôt ajouté au marché Bitcoin ETF.

Cette semaine, VanEck, un nom bien connu dans l’écosystème de la crypto-monnaie, fera ses débuts. Grâce à des années de tentatives répétées avec la SEC pour lancer son ETF Bitcoin.

L’ETF VanEck « XBTF » commencera à être négocié en tant que troisième ETF Bitcoin sur le marché américain. L’ETF VanEck devrait comporter des frais de gestion de 0,65%. Une commission bien moins chère que celle des ETF Valkyrie et ProShares, générant ainsi un attrait énorme pour les grands investisseurs.

