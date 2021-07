La capitulation de Bitcoin pour pousser la volatilité encore plus bas, mais l’OI sur Binance continue d’augmenter fortement

Rien d’excitant ne se passe avec le prix du Bitcoin car la crypto-monnaie continue d’être ennuyeuse, se négociant entre 30 000 $ et 40 000 $.

Bitcoin a du mal à sortir de cette fourchette ou même au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Alors que la pente descendante donne l’impression que le support de 20 000 $ pourrait faire l’objet d’un nouveau test, mais cela peut ne pas être si facile à atteindre car il y a beaucoup d’offres empilées sous 30 000 $.

De plus, “un effondrement des prix en ce moment ne serait probablement pas une mauvaise chose du tout” à cause de nombreuses personnes nerveuses assises sur des pièces de monnaie en ce moment dont elles ne sont pas sûres, et une cassure en dessous les poussera vers entre des mains fortes, a écrit l’analyste Mati Greenspan dans son bulletin quotidien Quantum Economics.

“En termes techniques, c’est ce qu’on appelle la capitulation, dont un exemple classique s’est produit pour le bitcoin fin 2018, marquant la fin de l’hiver crypto et ouvrant la voie à la course haussière de 2019”, pour l’instant, le volume et la volatilité se dégagent avec QCP Capital s’attend à ce que la volatilité implicite “se rapproche de manière décisive de notre fourchette cible de 55 à 65 %”.

La volatilité implicite continue de baisser malgré la dérive du #bitcoin vers les plus bas de l’année pic.twitter.com/5XjrTNLn8t – biais (@skewdotcom) 16 juillet 2021

Alors que Bitcoin reste autour de 31 000 $, Scott Minerd, directeur des investissements de Guggenheim Partners, est de retour avec son appel baissier, qui est récemment passé en dessous des appels précédents de 20 000 $ à moins de 10 000 $.

Maintenant, il est de retour pour rappeler qu’il arrivera plus tôt car les prix testent encore et encore le support de 30 000 $.

« Une règle de technicien à retenir avec Bitcoin : « À chaque fois qu’un niveau de support est testé, il devient plus faible. » Cela signifierait que le soutien de 30 000 $ pourrait bientôt échouer », a tweeté Minerd.

Cependant, les appels baissiers de Minerd pour Bitcoin ne méritent pas vraiment d’attention car il est baissier depuis janvier de cette année, le mois où la SEC a approuvé Guggenheim pour l’achat de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

“Les actions baissent, les spreads de crédit s’élargissent, les bons du Trésor se redressent, les matières premières sont molles ou en baisse. Le sentiment des consommateurs est au plus bas depuis février 2021. On commence à avoir l’impression que les acteurs du marché perdent confiance dans les attentes de croissance. Il est peut-être temps de se préparer pour un été sans risque », a-t-il déclaré dans un tweet séparé.

les gens sont choqués les prix sont en baisse malgré les entreprises, l’adoption, les afflux, etc. une simple abstraction de ce qui précède consiste à penser plus purement dans la dimension temporelle, le marché a été une boule rouge pendant X mois, maintenant pendant Y mois, cela pourrait être cool malgré les fondamentaux – Roshun Patel (@roshunpatel) 15 juillet 2021

Fait intéressant, au milieu de la faiblesse actuelle des prix, l’intérêt ouvert continue d’augmenter fortement.

Le 22 juin, l’OI sur la principale bourse de produits dérivés Binance était à son plus haut niveau historique de 57 000 BTC, et en seulement trois semaines et demie, il a grimpé de plus de 63% à 93 100 BTC, selon Bybt.

À l’époque, le mois dernier, le trader CL d’eGirl Capital l’a décrit comme “le rythme sans précédent de la croissance des intérêts ouverts sur Binance”.

Quant à Ether, il y a moins de deux semaines, l’OI sur Binance était de 534,16k ETH qui a maintenant atteint 726,33k ETH, soit une augmentation de 36%.

Globalement, en dollars américains, le total de l’OI sur les contrats à terme Bitcoin est de 11,83 milliards de dollars, contre 10,6 milliards de dollars le 26 juin, mais loin de 27,68 milliards de dollars le 13 avril. Pour les contrats à terme sur Ether, le total de l’OI est de 5,23 milliards de dollars, contre 4,43 milliards de dollars le 26 juin. mais en baisse par rapport au pic de 11,6 milliards de dollars du 10 mai.

