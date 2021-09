La capsule SpaceX décolle avec succès lors de sa première mission avec des civils

16/09/2021 à 10h06 CEST

SPORT.es

La première mission spatiale de la société privée SpaceX a décollé ce mercredi avec succès du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral (Floride) pour orbiter autour de la Terre pendant une période de trois jours. La mission, baptisée Inspiration 4, a été lancée mercredi dernier à 20h02 (02h02 ce jeudi, heure de la péninsule ibérique) comme prévu.

Sous les acclamations et les applaudissements du centre de contrôle, toutes les étapes de lancement ont été réalisées grâce à des conditions météorologiques favorables. À l’intérieur de la capsule se trouvent quatre civils qui ne sont pas des astronautes professionnels. Ils ont reçu une formation de six mois. Ces civils ne sont pas des gens ordinairesParmi eux se trouvent le milliardaire Jared Isaacman, l’ingénieur aéronautique Chris Sembroski, l’assistante médicale Hayley Arceneaux, qui avait également vaincu un cancer grave, et le scientifique, pilote et éducateur Sian Proctor. Tout devrait désormais se dérouler sans encombre alors qu’ils orbiteront autour de la terre dans les prochaines 72 heures. Un autre moment clé sera le retour de la capsule sur Terre.